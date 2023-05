Pati Chapoy responde al preocupante mensaje de Alejandro Sanz: "El privilegio de la pausa"

Alejandro Sanz sorprendió a sus fanáticos de hueso colorado con un mensaje enigmático y muy duro, en el que asegura sentirse cansado, pero también triste, por lo que comenzaron a lloverle comentarios de apoyo para que salga del bache en el que se ha metido el cantante español.

"No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano. Estoy trabajando para que se me pase", fueron las primeras palabras de su tuit que al momento ya tiene más de 14.8 mil retuits, más de 4 mil 500 citas y 159 mil reacciones de "me gusta".

Crédito: instagram / @alejandrosanz

Además, agregó una pista de que probablemente deje los escenarios pronto, pues al parecer no disfrutaría del todo lo que hace por el momento, pero no fue nada claro, ni se han hecho más comentarios al respecto después de este mensaje. Aunque los fans quedaron a la deriva, fueron muy amables con el cantante al preocuparse primero por su salud física y mental.

"… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá que hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual", culminó Alejandro en su perfil oficial de Twitter.

Paty Chapoy reacciona

Fueron múltiples los mensajes que recibió por parte de otras superestrellas tanto de la música como de la actuación, y otros aspectos del entretenimiento en todo el mundo, incluyendo el comentario de Pati Chapoy, titular del programa "Ventaneando", dedicado a la farándula.

"Te puede servir", escribió Chapoy, y luego posteó una imagen con un pequeño poema titulado "El privilegio de la pausa", texto de Lorena Pronsky dentro de su obra "Cúrame". Este pequeño texto dice lo siguiente:

Crédito: Twitter

"Saber que uno siempre cuenta con el privilegio de la pausa. Descender la intensidad de la marcha. Acomodarse en el piso. Sacarse los zapatos. Tocarse el latido del corazón y sentir qué quiero que siga ahora y qué no. Así. Escuchando tu respiración como respuesta. Con la cabeza, inclinada, mirando a ese Cielo que guarda tu vuelo. Tranquila. Despacio. En ese silencio donde la verdad, siempre, te es revelada. Eso. En pausa. Date el permiso hermoso de frenar. Así. Tu cuerpo a la altura de tu alma. Que espere el que pueda esperar. Lo importante acá es que te sepas esperar vos. Eso también es curarse".

Aunque no se sabe si ya le llegó el mensaje al cantante Alejandro Sanz, sí hubo muchos seguidores de la conductora que aseguraron haberlo tomado como un mensaje para ellos, y mejoraron aunque sea un poquito su ánimo justo después de darle una rápida leída al tuit.