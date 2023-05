Alejandro Sanz lanza preocupante mensaje en Twitter

Triste y cansado, así es como el músico español Alejandro Sanz afirma sentirse actualmente y empleó su cuenta de Twitter para manifestarlo, en un mensaje que despertó las alarmas entre sus seguidores.

En el mensaje, el creador de “Corazón partío” asegura que está pasando por un momento triste y que, aunque está trabajando para superar esta condición, quiere ser muy sincero con sus seguidores.

“No estoy bien. No sé si esto sirve de algo pero quiero decirlo. Estoy triste y cansado. Por si alguien más cree que hay que ser siempre una brisa de mar o un fuego artificial en una noche de verano.

“Estoy trabajando para que se me pase… llegaré a los escenarios y algo dentro me dirá qué hacer. Pero a veces no quiero ni estar. Literalmente. Sólo por ser sincero. Por no entrar al ruido inútil. Sé que hay gente que se siente así. Si te sirve, yo me siento igual”, señaló el cantautor.

En poco tiempo, la publicación recibió miles de respuestas, incluyendo la de otros músicos, asociaciones filantrópicas e incluso políticos, como Rosario Robles, exsecretaria de Desarrollo Social en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

“Querido Alejandro Sanz, tu música me ha acompañado en los momentos de anhelo, alegría y júbilo. También en los de tristeza. Y, sobre todo, en los más oscuros, en los que me aferraba a la libertad con la fuerza del corazón. Te queremos y admiramos. Nos has dado tanto”, escribió.

El cantautor español reanudará su gira de presentaciones el próximo 3 de junio en Pamplona, en una serie de conciertos que ofrecerá en distintos puntos de la Península Ibérica.