JC Reyes le pide disculpas a Rosalía por editar sus fotos con poca ropa: "No soy un violador"

Tras editar unas fotos en las que la cantante Rosalía aparecía con poca ropa y provocar que la intérprete de "Motomami" le llamara la atención, JC Reyes le pidió unas disculpas a la cantante española. El rapero publicó en sus redes sociales un video en el que negó que fuera un "violador", tal y como lo habían calificado los usuarios por exponer de esa forma a la joven artista, asimismo, se defendió y aclaró que en el momento compartió aquellas imágenes debido a que le pareció "divertido".

JC Reyes le pide perdón a Rosalía

La mañana de este jueves 25 de mayo, el intérprete de "34 Amor y Mafia" subió a su cuenta de Instagram un video en el que se le ve manejando su lujoso auto. En la publicación etiquetó a Rosalía, quien un día anterior lo había acusado de utilizarla para hacer marketing, el objetivo era hacerle llegar su mensaje, en el que si bien le pidió disculpas, también justificó los motivos por los cuales compartió esas imágenes editadas.

JC Reyes se disculpa con Rosalía Foto: Captura de pantalla

"Este vídeo es para aclarar un poco la situación de Rosalía, ¿vale? Yo ni por asomo soy un acosador sexual ni un violador, ni sé manejar Photoshop, ni pierdo el tiempo", comenzó a decir el artista originario de Sevilla, España. "Yo solo subí las fotos sin más, no pensaba que con los seguidores que tengo la historia iba a dar la vuelta al mundo ni que lo ibais a interpretar ustedes de la manera que lo estáis interpretando", destacó Juan Manuel Cortés Reyes, nombre real del cantante.

El intérprete indicó que sólo lo compartió las imágenes como algo "divertido", por lo que nunca pensó que fueran a afectar a la cantante de "Malamente" y "Despechá", así que le pidió perdón: "Yo lo subí sin más en plan risas, si a ella le ha sentado mal, yo le pido disculpas a Rosalía aquí en directo delante de todo el mundo de corazón porque las personas también se equivocan", sentenció el sevillano.

JC Reyes indicó que sabía reconocer sus errores, por lo que al notar la polémica que había generado su "broma" y el malestar que la había causado a la artista de 30 años, decidió grabar este video y ofrecer una sincera disculpa. Reiteró que no es una persona que compartió ese tipo de contenido con el fin de sexualizar a "La Rosalía", quien también recibió el respaldo de su novio Rauw Alejandro.

Rosalía y Rauw Alejandro reaccionaron a las imágenes editadas Foto: Archivo

"Soy un hombre que reconozco mis errores, a lo mejor he fallado, o no lo había subido con la intensión que ustedes están interpretando pero viendo ya lo interpretado se está saliendo un poco de contexto; quiero pedir disculpas, es lo único que puedo hacer y no se molesten, ni piensen las cosas de otra manera", indicó el artista, quien dividió opiniones en su publicación, ya que algunos lo defendían al considerar las imágenes una broma, mientras que otros seguían juzgándolo, pues consideran que compartir imágenes íntimas de mujeres no es motivo de burla.