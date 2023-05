"Da asco": Rosalía responde a JC Reyes tras editar sus fotos para sexualizarla

Después de que el rapero JC Reyes hiciera viral unas fotos editadas en las que Rosalía aparecía en topless, la intérprete no se quedó callada y tomó sus redes sociales para responder al artista con un contundente mensaje sobre la violencia de la que fue víctima. Como era de esperarse, la cantante de "DESPECHÁ" recibió el apoyo de sus millones de fanáticos que criticaron al sevillano por sexualizar a la española que no dejó pasar este momento para manifestar el "asco" que le generó estar en esta situación.

La tarde de este martes, Reyes compartió en sus redes sociales unas imágenes reveladoras en las que la intérprete de "Motomami" aparecía con el torso desnudo. Con frases como "Lo mejor que vas a ver hoy", el rapero publicó las postales que evidentemente fueron editadas con algún programa como Photoshop, por lo que los fanáticos de "La Rosalía" comenzaron a criticarlos fuertemente, haciendo que estas fotografías llegaran a manos de la cantante.

Así contestó Rosalía por la edición de fotos para sexualizarla

Como pocas veces, Rosalía, de 30 años, se involucró en esta polémica, pues tomó su cuenta de Twitter para mandar un contundente mensaje en el que contestó a JC Reyes, quien se defendió al decir que "nada más que estaba expresando lo que sentía" y destacó que haría una canción que llevara el nombre de la intérprete de "Malamente". La artista originaria de Barcelona, España, mostró su posición al respecto y fue contundente al decir que era violencia.

Foto: Captura de pantalla

"Ir a buscar clout (influencia) faltando el respeto y sexualizando a alguien es un tipo de violencia y da asco, pero hacerlo por cuatro plays (reproducciones) de más lo que da es pena", respondió la intérprete de "La combi Versache", quien en pocas horas recibió más de 100 mil me gusta y comentarios en los que muestran su apoyo la cantante, que por primera vez se ve involucrada en una polémica como esta.

Asimismo, sus fanáticos le recomendaron a Rosalía que impusiera acciones legales contra el cantante de "34 Amor y Mafia REMIX". En los comentarios destacan: “Ahora demanda”, “Que nadie más pase por algo así”, “A denunciar reina esto no puede quedarse así”, “Demanda bebé, nadie merece ser expuesto de esa manera, es una falta de respeto enorme”, “Da muchísimo asco que tengan que sexualizar y colgarse de una mujer para poder sobresalir. Lo siento mucho Rosi, te amamos y estamos para ti”, por mencionar algunos.

JC Reyes, originario de Sevilla y cuyo nombre real es Juan Manuel Cortés Reyes, se hizo tendencia este martes después de que publicara las fotos sexualizando a la cantante. “¿Tuviste que subir una foto de Rosi para darte a conocer? Qué manera tan baja de moverte en los medios, que necesitas de una foto editada de otra persona. No te deseo el mal, pero todo cae por su propio peso”, escribió un usuario de Instagram en la publicación más reciente del rapero, quien hasta el momento no ha pedido disculpas.

JC Reyes es un rapero originario de Sevilla

