Lis Vega se confirma como la más atractiva de la temporada con traje de baño metalizado

Liseska Vega Gálvez, más conocida como Lis Vega, es una de las actrices y cantantes más reconocidas de los últimos tiempos. Su talento también le ha permitido erguir una trayectoria como vedette y bailarina, algo que la transforma en una celebridad muy completa en cuanto a características para destacar.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

La artista cubana tiene 45 años y acumula casi dos millones de seguidores en su cuenta de Instagram. En esta plataforma digital, Lis Vega comparte todo lo referido a sus proyectos laborales y siempre deja lugar para ostentar su escultural cuerpo. Los outfits que utilizan siempre están a la moda y es toda una influencer para quienes la admiran.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

Recientemente, Lis Vega formó parte de la presentación de la canción “Sin seguro”, del artista Naldo Uwe, con quien ella está casada. El tema es una colaboración entre ambos y cuyo videoclip los tiene como indiscutidos protagonistas. La música la rodea y parece ser una de las coincidencias que tiene con el dueño de su corazón.

El posteo de Lis Vega en Instagram

La artista cubana volvió a dar de qué hablar en las últimas horas al compartir imágenes en sus redes sociales en donde se luce con un traje de baño metalizado. La prenda elegida por Lis Vega la confirmó como la más atractiva de la temporada y dejó al descubierto su gran sentido de la moda y su estampa de celebridad.

Lis Vega posando. Fuente: Instagram @lisvegaoficial

“Tu energía es mágica, dásela únicamente aquello que te ayude a manifestar la vida que mereces. ESTAS HECHA DE MAGIA. No permitas que nada externo cambie tu esencia, lo que es adentro es afuera. SI NO ESTÁ EN MI MENTE NO EXISTE. Aplica en todo”, escribió Lis Vega junto a las imágenes en su cuenta de Instagram que reunieron comentarios como “Ame ese outfit”, “Demasiado top”, “Esta mujer es lo máximo”, “Alentador tu post” y “Que belleza”, entre otros.

SIGUE LEYENDO

Lis Vega mostró el bañador animal print más en tendencia de la temporada

Lis Vega mostró el bañador más en tendencia de la primavera