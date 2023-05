¿Qué es la disfonía espasmódica, enfermedad de Alex Ibarra, hermano de Benny de Timbiriche?

El actor Alex Ibarra, hermano de Benny Ibarra, reapareció en pantalla después de muchos años para hablar sobre su enfermedad. El histrión indicó que padece disfonía espasmódica, una condición que afecta las cuerdas vocales, por lo que esto lo obligó a limitar algunas de sus participaciones en varios proyectos. Ahora, regresa a los escenarios con un nuevo reto, así que habló al respecto de su afección y la razón por la que se ha alejado de la pantalla chica.

Hace unos días, el hijo de Julissa y del actor Benny Ibarra reapareció en "La Saga" para conversar que se unirá al elenco de la obra Vaselina, junto a Erik Rubín y Andrea Legarreta, así como su hermano y los otros miembros de Timbiriche. Como era de esperarse, durante su participación se le preguntó sobre el padecimiento que tiene, por el cual ha abandonado varios proyectos a lo largo de su carrera, sobre todo de canto.

¿Qué padecimiento Alex Ibarra?

El actor destacó que tiene disfonía espasmódica, que si bien no es una enfermedad es un padecimiento neurológico que no tiene cura. “La cosa es que es neurológica, es un cable que conecta al cerebro con las cuerdas (vocales). Este cable está mal y manda una señala equivocada a mis cuerdas que hace que tenga espasmos involuntarios”, explicó Alex, quien se alejó de los sets de grabación, pero se mantuvo en las obras de teatro.

Ibarra que reveló que se tardó más de 20 años en encontrar el diagnóstico correcto, lo que tomó varias desiciones en su carrera, todo con el objetivo de no seguir afectando su salud, pues recordó que a pesar de que comenzó como cantante, no pudo continuar debido a que no sabía qué era lo que estaba afectando su voz. “Tuve que cambiar de profesión en múltiples ocasiones. De haber grabado un disco y haber empezado en la telenovela ‘Alcanzar Una Estrella’, ahí comenzó todo. Luego me dediqué únicamente a actuar ya que hablando no tenía problemas, solo al cantar”, dijo.

El actor, de 50 años, explicó que en estos momentos está en tratamiento, para poder seguir trabajando. “Ahorita estoy hablando, así como ronquillo porque me inyectan bótox en las cuerdas vocales, entonces, se paralizan, al paralizarse no chocan entre sí y no puedo emitir sonido normal, esto me ayuda muchísimo, de repente es un juego, a veces hay que meterle más dosis, luego menos, se va checando, es una enfermedad rara, poco conocida”, reveló el actor.

¿Qué es la disfonía espasmódica?

El Instituto Nacional de la Sordera y otros Trastornos de la Comunicación (NIDCD por sus siglas en inglés), que forma parte de los Institutos Nacionales de la Salud (NIH), explica que la disfonía espasmódica es padecimiento que afecta el sistema nervioso. El padecimiento provoca que las personas tengan espasmos al hablar y la voz se interrumpa. En algunos casos el trastorno va acompañado de movimiento involuntarios del cuerpo.