Actor de TV Azteca tiene una cruda enfermedad en el cerebro; el BOTOX le ayuda a controlarla: VIDEO

El actor Alex Ibarra abrió su corazón y confesó en entrevista que su estado de salud no es el mejor en la actualidad, pues desde hace 20 años padece una afectación muy grave en las cuerdas vocales y en la actualidad se encuentra en un periodo muy difícil, pues no puede hablar muy bien. "El cable que conecta el cerebro con las cuerdas, manda una señal equivocada para que tenga espasmos", aseguró.

Sin embargo, comentó para Venga la Alegría que si hay una forma de estar un poco más tranquilo: "Me lo controlan con botox, pero ahorita no me he inyectado, digamos que esta es mi peor versión", precisó. Aclaró que cuando hace teatro puede fingir la voz, “si hablo como fresa se me olvida, no hay nada, pero esa no esa no es mi voz", agregó.

Un padecimiento que lo ha perseguido por dos décadas

"Llevó 20 años con esto, pero es progresivo, cada vez va a estar peor, pero ya estoy acostumbrado, entonces me inyecto y hablo perfecto, pero no me inyecto cuando realmente no lo necesito", agregó. Sin embargo, explicó que no existe terapia que pueda ponerle punto final a su padecimiento, sólo el botox en las cuerdas, ya que este paraliza las cuerdas y logra que el cerebro no obedezca la “señal equivocada”.

Hoy en día está en Vaselina una obra que produjo su mamá, Julissa, en México; ahora, es Johnny Casino en Vaselina, la nueva generación, que comenzó las funciones el pasado 17 de febrero en el Parque del Teatro Interlomas.

