"Castigada en una esquina": el extraño ritual de Ángela Aguilar antes de salir al escenario

Ángela Aguilar se ha convertido en una joven promesa del regional mexicano, pues a pesar de llevar varios años en la industria, siempre había trabajado junto a su papá Pepe Aguilar. No obstante, ya comenzó a dar shows en solitario, pero para quitarse los nervios tiene un extraño ritual que sorprendió a sus fans.

La cantante de 18 años forma parte de una de las dinastías más importantes de la música y el cine, pues sus abuelos fueron las estrellas Antonio Aguilar y Flor Silvestre, con quien ha sido comparada varias veces. Ahora la intérprete de 'En Realidad' busca formar su propia trayectoria y seguir los pasos de su familia.

En tanto, la noche del viernes 18 de febrero se presentó en la Arena Ciudad de México en donde deleitó a sus seguidores con sus éxitos como 'La llorona', 'Ahí donde me ven', 'Ella qué te dio', por mencionar algunos, y se lució con algunos looks, los cuales la han colocado como toda una fashionista.

Así se prepara Ángela Aguilar

Antes de subir al escenario, la hija de Pepe Aguilar ofreció una entrevista a Maxine Woodside y There Soto, en la que confesó que previo a dar un show tiene una extraño ritual en donde no tiene contacto con nadie. “Soy medio rara, todo el día del show trato de no hacer nada y estar enfocada a lo que voy a hacer. Siempre trato de comer unas dos o tres horas antes del show para poder estar bien vocalmente”.

“Llega un punto, como 15 minutos antes de que me suba al escenario, en el que digo ‘ya nadie me puede tocar ahorita, me tengo que concentrar’. Me pongo como si estuviera castigada en una esquina por ahí y, literalmente, me enfoco, empiezo a calentar y modular la voz, a concentrarme, meditar y visualizo cómo quiero terminar el concierto”, dijo en su curiosa revelación.

A pesar de ser muy joven es bien sabido que Ángela Aguilar es muy profesional, pues le gusta dar un buen concierto para sus fans quienes la siguen y apoyan desde hace varios años. Además también quiere sorprenderlos, sobre todo con los vestuarios, sin embargo, dijo que sus padres no le permiten cambiar de vestido tanto como a ella desea.

