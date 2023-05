BTS: Ella es Rebbeca, la chica que "abandonó" J-Hope para irse al servicio militar

J-Hope es uno de los integrantes de BTS que ya inició con su servicio militar, pues es una obligación que todos los hombres coreanos sanos tienen que cumplir. Para el ARMY tomó de sorpresa que el rapero fuera el segundo miembro de la banda de k-pop en ingresar al ejército, pero a la que dejó atónita fue a Rebbeca, a quien lamentablemente tuvo que "abandonar" para comenzar a servir en las fuerzas armadas de su país.

¿Quién es Rebbeca y cuál es su relación con J-Hope?

El rapero de Bangtan tiene una personalidad divertida, que encanta a todos aquellos que conviven con él, por lo que ha logrado hacer más amigos fuera de sus compañeros de la agrupación. Gracias a que la banda ha alcanzado popularidad internacional, Hobi, como le dicen de cariño los fans, ha tenido la oportunidad de conocer a artistas de otros países como es el caso de Rebbeca Marie Gómez, nombre real de la reguetonera Becky G, con la que tiene una relación muy cercana.

El integrante de BTS y la intérprete de "Mayores" se conocieron en 2019, durante los Billboard Music Awards, previo a su encuentro los artistas ya habían hablado de una colaboración, pero hasta ese momento no se habían visto. Los cantantes tuvieron una buena interacción a pesar de que no hablaban el mismo idioma, pues J-Hope en aquel entonces no tenía un inglés fluido. Sin embargo, esto no fue pretexto para que concretaran su participación y fue así que la celebridad de ascendencia mexicana trabajó con el bailarín en "Chicken Noodle Soup", tema que combinó el inglés, español y el coreano.

Becky G colaboró con J-Hope en "Chicken Noodle Soup" Foto: Especial

A partir de ese momento las celebridades se hicieron grandes amigos, pues cada que se encontraban en un evento se saludaban. No obstante, se comprobó que eran mucho más cercanos cuando Hobi invitó a Becky a cantar con él su éxito en Lollapalooza 2022, en donde el idol hizo historia, al ser el primer artista de k-pop en ser uno de los "headliners" del festival. En ese encuentro, conmovieron al ARMY al demostrar que tiene una fuerte amistad.

Así la abandonó J-Hope

La cantante de "MAMIII" quería regresarle el gesto a su amigo, así que lo invitó para que se subiera al escenario con ella durante su presentación en Coachella 2023, sin embargo, J-Hope tuvo que declinar debido a que por esas fechas ingresaría al servicio militar. Becky le mandó buenos deseos al integrante de Bangtan, quien la tuvo que "abandonar" para cumplir con sus obligaciones en su país.

En tanto, el artista, de 28 años, tuvo una aparición especial durante el festival, ya que mandó un mensaje para su querida amiga, quien se mostró conmovida por la acción de Hoseok. De esta forma, el miembro de la banda de k-pop mostró que a pesar de estar lejos de ella está al pendiente y que no la olvidó en un evento tan especial.

El nombre real de Becky G es Rebbeca Marie Gómez Foto: Especial

SIGUE LEYENDO:

BTS: Becky G revela cómo se comunica con J-Hope y rompe la barrera del idioma