J-Hope de BTS aparece en Coachella con Becky G y demuestra su verdadera amistad

Las súplicas del ARMY y los fanáticos de Becky G se hicieron escuchar, pues de forma sorpresiva apareció J-Hope en el escenario del Coachella 2023 para acompañar a la intérprete de "MAMIII". La euforia por esta inesperada del rapero de BTS se hizo presente en las redes sociales, en donde los seguidores de la banda de k-pop resaltaron que realmente los artistas hicieron una muy buena amistad después de su colaboración.

La cantante norteamericana, con descendencia mexicana, invitó a Hoseok, nombre real del integrante de Bangtan, a que la acompañara durante el Coachella Valley Music and Arts Festival, sin embargo, el idol tuvo declinar a esta colaboración debido a que en esa semana se enlistó al servicio militar. La artista lamentó que no pudiera acudir a este evento, porque incluso organizó una "carnita asada" en la que también reunió a otros artistas como Peso Pluma.

J-Hope acompaña a Becky G en Coachella 2023

Aunque todos ya se habían hecho a la idea de que J-Hope no estaría en el festival de música, el intérprete de "MORE" apareció de forma sorpresiva en las pantallas del gran escenario. Por medio de un video, el integrante de BTS lamentó no estar junto a su amiga en este día tan importante, pero le envió todo su cariño. Para muchos miembros del ARMY esto fue la confirmación de que hicieron una relación muy cercana, debido al increíble gesto que tuvo con ella.

"Ojalá pudiera estar con ustedes para unirme a esta fiesta épica con mi chica Becky G, les envío amor desde Corea", dijo en el pequeño clip Hobi, apodo que los fans le dicen de cariño. En la imagen luce un cabello largo, pues hay que recordar que se lo cortó para entrar al ejército, por lo que es posible que lo grabara con mucho tiempo de anticipación al saber que no iba a estar en el escenario con la intérprete de "Mayores", quien se mostró muy emocionada.

Becky G y J-Hope se hicieron amigos después de grabar el video de "Chicken Noodle Soup" en 2019, una colaboración que combinó el coreano con el español y el inglés. A pesar de que el rapero no habla muy bien inglés, destacó que la artista siempre fue paciente y que lo apoyó mucho, por lo que tuvieron una buena interacción que desató una relación muy cercana, que han dejado ver en público.

En tanto, el año pasado el integrante de BTS la invitó al Festival Lollapalooza en donde cantaron su éxito, por lo que Becky quiso contestar el gesto de su amigo haciendo lo mismo pero ahora en Coachella, sin embargo, éste la tuvo que rechazarla ya que tenía programado entrar en el servicio militar, un compromiso obligatorio para los hombres sanos en Corea del Sur.

J-Hope apareció en Coachella para mandarle un mensaje a Becky G Foto: Captura de pantalla

