Querida actriz de “Rubí” reaparece tras sufrir un infarto cerebral que no le permite actuar

La actriz mexicana Olivia Bucio reapareció ante los medios de comunicación luego de haberse mantenido alejada de los reflectores durante varios meses y reveló que el motivo de su “desaparición” se originó debido a un fuerte problema de salud pues confesó que padeció un infarto cerebral que le dejó severas secuelas físicas.

Olivia Bucio fue una de las celebridades que acudieron al festejo por los 70 años del Teatro Insurgentes, recinto en el que recordó haber participado en al menos 15 puestas en escena donde compartió el escenario con grandes figuras como Joaquín Cordero, Manuel “El Loco” Valdés y Julio Alemán, tan solo por mencionar algunos.

Olivia Bucio es una de las actrices más reconocidas de todo el gremio artístico nacional. Foto: Cuartoscuro

Durante una entrevista con el periodista Eden Dorantes, Olivia Bucio, quien formó parte del elenco de la exitosa telenovela “Rubí”, señaló que durante sus mejores años en el teatro también cantaba, pero señaló que actualmente ya no puede hacerlo y fue aquí donde confesó que su voz se vio afectada debido a un infarto cerebral.

“Pues sí, cómo ves, pero ahorita no puedo cantar porque me puse mal, toda esta mano no la muevo y apenas estoy empezando a hablar porque mi voz se fue, tuve un infarto cerebral”, comentó la emblemática actriz de 68 años que ha participado en exitosas telenovelas como “El Manantial”, “Mi marido tiene familia” y “Quererlo todo”, la cual, fue la última producción en la que se le vio participar.

En otro momento de la entrevista, Olivia Bucio señaló que no tiene idea del motivo por el que sufrió el infarto cerebral, sin embargo, se mostró optimista y dijo que está confiada en que pueda recuperarse para volver a derrochar talento en la pantalla chica o en el teatro, donde es considerada como una auténtica institución por su amplia experiencia, incluso, en otra entrevista que concedió dijo estar dispuesta a tener alguna aparición especial en alguna telenovela si es que la invitan y si sus condiciones físicas se lo permiten.

Así han sido los últimos años de Olivia Bucio

Fue en 2019 cuando comenzaron los problemas de salud de Olivia Bucio que la obligaron a disminuir de manera drástica su actividad en la industria del entretenimiento pues se sabe que en aquel entonces sufrió una aparatosa caída que le provocó múltiples fracturas en las piernas y en la cadera, por lo que luego de haber pasado por el quirófano tuvo una larga e incómoda recuperación.

Olivia Bucio ha experimentado distintas complicaciones de salud en los últimos años. Foto: Especial

Tras este lamentable episodio, en 2021 la revista TVNotas reveló que Olivia Bucio había sido diagnosticada con cáncer de mama, sin embargo, la estrella de telenovelas ha sido muy hermética respecto a este tema, por lo que se desconoce si logró superar dicha enfermedad o cuál es su situación actual, no obstante, se supo que sí estuvo en tratamiento para combatir dicho padecimiento.

SIGUE LEYENDO:

Marco Antonio Regil sorprende al declararse sapiosexual, ¿qué significa esto?

Desde el sofá, Penélope Menchaca marca la tendencia de mayo con mini vestido verde

Yanet García: así es como lucía “La Chica del Clima” antes de las cirugías estéticas

Karely Ruiz recibe fuerte propuesta de Santa Fe Klan: “Ya mi amor”