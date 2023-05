"Me da mucha pena": Laura Bozzo se lanza contra Aracely Arámbula por llamar "cucaracho" a Luis Miguel

Aracely Arámbula ha divido opiniones luego de llamar "rey cucaracho" a su expareja, Luis Miguel. El video que fue capturado en una conferencia que ofreció Jorge Lozano se ha hecho viral en las plataformas digitales, y en una plática con diversos medios de comunicación la conductora Laura Bozzo criticó a la actriz y cantante, pues explicó que no cree que eso sea de una madre y no debió insultar al padre de sus hijos.

El cantante y la actriz se conocieron en el 2005, de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ambas celebridades se coincidieron en el antro Baby’O de Acapulco. Después de dos hijos, Miguel y Daniel, y cuatro años después, pusieron un fin a su relación. Actualmente la estrella de telenovelas ha acusado al llamado "Sol de México" de no hacerse cargo de la manutención de los ahora adolescentes.

Laura Bozzo critica a Aracely Arámbula

El video ha causado polémica, pues mientras muchos están de acuerdo con la reacción de Aracely, algunos otros la han criticado por llamar así al padre de sus hijos. El momento se dio cuando el conferencista especializado en relaciones humanas y calidad de vida, Jorge Lozano, cuestionó en una de sus conferencias a Arámbula, haciendo la pregunta ¿de un cucaracho, de un mal amor, se puede salir ingobernable?, causando revuelo con su respuesta.

En una plática con diversos medios, la presentadora peruana fue cuestionada acerca de la serie de conciertos que dará Luis Miguel en México por su nueva gira, y al hablar del cantante salió el tema de cómo llamó Aracely al conocido como "Sol de México", y sorprendió al criticar a la actriz protagonista de telenovelas como "La Doña" y "La madrastra", pues afirma que no debió insultar al padre de sus hijos.

"¡Ay Aracely!, me da mucha peno, pero yo creo que debería seguir el ejemplo de Adamari López, ¿no? (...) Los hijos no deben estar envueltos en este tipo de guerras. Yo no voy a negar que Luis Miguel es un mal padre, en el sentido de que no ha tenido contacto con sus hijos, como lo no lo tuvo con su hija, pero de ahí a hacer público, a insultar y hacer ese tipo de cosas no creo que sea de una madre", dijo Laura Bozzo.

La conductora también agregó que ella no hubiese actuado de la misma forma: "Yo me hubiera quedado callada, no hubiera dicho nada y punto. Tiene dos hijos con él, y ya será un problema de él con sus hijos el día de mañana, no es ahora, sus hijos le reclamaran y verá que pasa, pero yo creo que ella no debe insultar al padre", señaló la presentadora peruana.

