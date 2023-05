"Muy orgullosa": MaryFer Centeno analiza momento en que Aracely Arámbula llama "rey cucaracho" a Luis Miguel

Aracely Arámbula vivió uno de los momentos más polémicos de esta semana cuando en una conferencia llamó "rey cucaracho" a Luis Miguel. El video que fue capturado en una conferencia que ofreció Jorge Lozano se ha hecho viral en las plataformas digitales, razón por la que la experta en lenguaje corporal, MaryFer Centeno se dio a la tarea de analizar el momento, asegurando que la actriz se ve "muy orgullosa" de sus palabras.

El cantante y la actriz se conocieron en el 2005, de acuerdo con el periodista Gustavo Adolfo Infante, ambas celebridades se coincidieron en el antro Baby’O de Acapulco. Después de dos hijos, Miguel y Daniel, y cuatro años después, pusieron un fin a su relación. Actualmente la estrella de telenovelas ha acusado al llamado "Sol de México" de no hacerse cargo de la manutención de los ahora adolescentes.

MaryFer Centeno analiza la respuesta de Aracely Arámbula. Foto: IG @maryfer_centeno

MaryFer Centeno analiza respuesta de Aracely Arámbula

La famosa perito en grafología creadora de contenido compartió en su cuenta de Instagram un video en el que presentó el análisis que hizo del momento en que el conferencista especializado en relaciones humanas y calidad de vida, Jorge Lozano, cuestiona en una de sus conferencias a Arámbula, haciendo la pregunta ¿de un cucaracho, de un mal amor, se puede salir ingobernable?, causando revuelo con su respuesta.

El video ha causado polémica, pues mientras muchos están de acuerdo con la reacción de Aracely, algunos otros la han criticado por llamar así al padre de sus hijos, razón por la que MaryFer Centeno se dio a la tarea de analizar los gestos, observaciones que publicó en su cuenta de Instagram con el texto: "LUIS MIGUEL el REY CUCARACHO y del SOLD OUT", en referencia a la exitosa venta de boletos que el cantante ha tenido por su nueva gira.

"Se para, con mucho gusto con mucho orgullo, muy educada (...) ella contesta inmediatamente, como de ¡ya, ya, ya!. 'Sí yo salí del rey cucaracho', nota los ojos de picardía que hace, porque además, todos sabemos de quién está hablando. Lo dice con mucha diversión, nota como levanta ligeramente el dedo anular", fueron las palabras de la experta en lenguaje corporal, que ha recibido decenas de comentarios a favor y en contra.

"Está muy confiada en lo que está diciendo, muy orgullosa", indicó MaryFer Centeno.

"A pero si luis Miguel le hubiera dicho a ella cucaracha ya estaría ella planteando mil demandas por violencia y daño moral hay que ser parejos y no hagas lo que note gustaría a ti no por ser mujeres podemos insultar igualdad chicas", "Ella no lo ha superado por eso habla así de el... Aun siendo el padre de sus hijos... entonces sus hijos son cucarachos también??", "A sus hijos no les va gustar que le diga así a su padre", son algunos de los comentarios de los internautas.

