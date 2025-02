El comediante mexicano Alexis "Ojitos de Huevo" revela que su ceguera fue provocada por negligencia médica

Alexis Renato Arroyo mejor conocido en el medio del stand up bajo el nombre de "Ojitos de Huevo" se ha consolidado como uno de los comediantes mexicanos más populares de los últimos años, esto debido a su estilo único e irreverente para hacer "comedia inclusiva" como él mismo la ha llamado, lo que incluso lo ha llevado a tener su propia serie en la plataforma de Netflix.

Recientemente, el joven originario de Querétaro asistió a una entrevista con el famoso conductor Yordi Rosado, en la cual se sinceró y habló sobre la situación que lo llevó a padecer ceguera, asegurando que desarrolló dicho problema a raíz de negligencia médica, ya que los doctores cometieron un grave error cuando él era un recién nacido.

Según explicó, nació de manera prematura luego de que su madre contrajera un virus llamado toxoplasmosis que le complicó el embarazo, dándolo a luz con tan solo seis meses, por lo que tuvo que ser llevado a una incubadora, en donde desgraciadamente los médicos olvidaron taparle los ojos, provocándole desprendimiento de retina.

"Nací de seis meses. Fui prematuro. Mi mamá tuvo un virus que se llama toxoplasmosis. Todo el embarazo tuvo hemorragias, cuando la llevaron de emergencia, creyeron que era un aborto, pero resultó que venía vivo. Me llevaron a la incubadora y no me taparon los ojos. Te tienen que poner una manguera de oxígeno para que puedas respirar siendo bebé y mis retinas eran muy débiles. Se me desprendieron", compartió.