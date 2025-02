Las 5 cantantes que deberían tener un show de medio tiempo en el Super Bowl

El espectáculo de medio tiempo del Super Bowl es uno de los eventos más prestigiosos y esperados del mundo de la música, pues, cada año, millones de espectadores sintonizan este show para presenciar actuaciones icónicas de los artistas más importantes del momento de cada año.

Figuras como Michael Jackson, Madonna, Beyoncé, Shakira y Rihanna han cautivado al público con presentaciones inolvidables; sin embargo, hay varias estrellas contemporáneas que aún no han tenido la oportunidad de brillar en este escenario, pues muchas veces no queda exactamente claro cómo es que eligen a los artistas.

A continuación, exploramos cinco cantantes que, por su talento, éxito y conexión con el público, merece encabezar un show de medio tiempo en el Super Bowl, pues, si bien sabemos del tarot de Apple Music, es cierto que ahora deberíamos tener artistas más cercanos a las nuevas generaciones.

Taylor Swift

Taylor Swift es una de las artistas más influyentes de la industria musical y, sin duda, una de las mayores candidatas para un espectáculo de medio tiempo. Con más de una década de trayectoria, ha logrado evolucionar de estrella country a ícono global del pop. Su gira más reciente, The Eras Tour, ha sido un fenómeno mundial, rompiendo récords de asistencia y ventas. Además, con álbumes como "1989", "Reputation" y "Midnights", Swift ha demostrado su versatilidad y dominio en la música.

A pesar de su estrecha relación con la NFL, especialmente debido a su romance con el jugador de los Kansas City Chiefs, Travis Kelce, Swift aún no ha protagonizado un show de medio tiempo. Su extenso catálogo de éxitos y su capacidad para contar historias a través de su música la convierten en una elección ideal para un Super Bowl.

Billie Eilish

Billie Eilish irrumpió en la escena musical con un sonido fresco y una estética única, convirtiéndose en una de las voces más representativas de la generación Z. Su estilo experimental y su capacidad para fusionar géneros la han hecho destacar en la industria. Canciones como "Bad Guy", "Happier Than Ever" y "Everything I Wanted" han dominado las listas de éxitos y han ganado múltiples premios Grammy.

Recientemente, Eilish lanzó su álbum "Hit me hard and soft", el cual ha sido elogiado por la crítica. Además, se ha especulado sobre una posible colaboración con Ariana Grande, lo que ha generado gran expectativa entre sus seguidores. Su originalidad, presencia escénica y conexión con el público joven la convierten en una candidata perfecta para un espectáculo en el Super Bowl.

Ariana Grande

Ariana Grande es reconocida por su impresionante rango vocal y su habilidad para fusionar pop, R&B y elementos electrónicos en su música. Desde su álbum "Dangerous Woman" hasta "Positions", Grande ha acumulado una serie de éxitos que la han posicionado como una de las principales figuras del pop actual.

Su más reciente trabajo discográfico, "Eternal Sunshine", ha sido nominado en los premios Grammy en la categoría de Mejor Álbum Vocal Pop. Además, su experiencia en grandes escenarios y su capacidad para ofrecer presentaciones visualmente impactantes la convierten en una opción ideal para el Super Bowl. Un espectáculo de medio tiempo con Ariana Grande seguramente incluiría coreografías elaboradas, efectos visuales impresionantes y una selección de sus éxitos más emblemáticos.

Dua Lipa

Dua Lipa ha revolucionado el pop moderno con su estilo dance-pop y su inigualable presencia escénica. Con álbumes como "Future Nostalgia" y "Radical Optimism", ha logrado consolidarse como una de las artistas más relevantes de la última década. Su capacidad para ofrecer espectáculos vibrantes y llenos de energía quedó demostrada en la final de la UEFA Champions League en 2018, donde impresionó con su actuación.

Su catálogo de éxitos, que incluye temas como "Levitating", "Don't Start Now" y "Physical", sería ideal para un espectáculo de medio tiempo que combine ritmo, baile y un despliegue escénico de primer nivel. Dua Lipa tiene todos los elementos necesarios para protagonizar un show inolvidable en el Super Bowl.

Sabrina Carpenter

Sabrina Carpenter ha pasado de ser una estrella de Disney a una destacada cantante y compositora con una carrera en ascenso. Su sexto álbum, "Short n' Sweet", debutó en el primer puesto en varios países y ha sido reconocido con el premio Global Success en los BRIT Awards 2025, convirtiéndola en la primera artista internacional en recibir este galardón.

Con una creciente base de seguidores y un estilo musical que combina pop y R&B, Carpenter ha demostrado que tiene el carisma y el talento necesarios para encabezar un evento de la magnitud del Super Bowl. Su presencia en la música sigue en aumento, y es solo cuestión de tiempo antes de que su nombre se convierta en una opción fuerte para un espectáculo de medio tiempo.

