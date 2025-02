Antonio Banderas habla por primera vez sobre cómo sobrevivió a un infarto gracias su novia

Han pasado varios años desde que Antonio Banderas se alejó de los reflectores de forma inesperada, por lo que su regreso a Broadway fue uno de los anuncios más esperados del 2024. Son miles de personas quienes agradecen al actor por haber vuelto al teatro, pero más allá de su regreso a la gran ciudad, la vida de Banderas estuvo marcada por una experiencia que lo cambió profundamente: un infarto al corazón sufrido en 2017.

Por fortuna, el actor español logró sobrevivir a ello y a través del programa "Cuarto Milenio", presentado por Iker Jiménez, Banderas compartió por primera vez cómo vivió los momentos previos a su infarto, los síntomas que lo alertaron y, lo más importante, cómo su rápida reacción junto al apoyo de su pareja, Nicole Kimpel, fueron clave para sobrevivir.

La mañana del infarto, Antonio Banderas se encontraba en su casa de campo en Londres, buscando la paz y tranquilidad que siempre había deseado. Como cualquier persona acostumbrada a una rutina de ejercicio, había practicado actividad física en su gimnasio personal y, tras una ducha, se encontraba en la cocina preparando un té. Pero lo que parecía ser una mañana común de descanso se transformó en una experiencia aterradora.

Banderas describió para el programa que empezó a sentir un dolor extraño en ambos brazos, lo que inicialmente pensó que era consecuencia de las pesas que había levantado. Sin embargo, el dolor se intensificó y comenzó a experimentar síntomas mucho más preocupantes, tales como sudor frío, dificultad para respirar y una sensación de agotamiento extremo, como si su cuerpo le pidiera rendirse. Pero lo más alarmante fue el dolor en las mandíbulas, un síntoma poco común en los ataques al corazón, que lo hizo tumbarse en el suelo para intentar calmarse.

Fue entonces cuando la intervención de su pareja, Nicole Kimpel, se convirtió en crucial para su supervivencia ya que al verlo en el suelo, Kimpel, quien en ese momento no sabía lo que estaba sucediendo, reaccionó con rapidez recordando que había comprado aspirinas de 500 mg el día anterior, un medicamento que le ofreció a Antonio al instante, colocándolas debajo de su lengua, al mismo tiempo que llamaba a una ambulancia. Este acto, tan sencillo como vital, fue lo que posiblemente le salvó la vida.

El diagnóstico en el hospital fue claro: Antonio Banderas había sufrido un infarto. Según el médico que lo atendió, las aspirinas fueron clave ya que tienen la capacidad de disolver parcialmente los coágulos en las arterias y aliviar la carga sobre el corazón. Esta rápida intervención fue fundamental para reducir los daños y evitar complicaciones mayores. La ciencia médica y las emergencias bien ejecutadas salvaron una vida, y Banderas lo sabe muy bien.

Mi chica agarró dos aspirinas y me las metió debajo de la lengua y llamó a la ambulancia. Posteriormente, en el hospital, el médico le dijo: "e han salvado la vida, probablemente las dos aspirinas que le metió debajo de la lengua". La vida a veces depende de un hilo muy fino, declaró el actor en el programa "Cuarto Milenio".

El infarto de Antonio Banderas marcó un antes y un después en su vida, por lo que después de superar esta experiencia, el actor comenzó a interesarse profundamente por los problemas de salud cardiacos e incluso ha tomado la iniciativa de compartir sus vivencias con el mundo. De la misma forma, a partir de esa experiencia reflexionó sobre la fragilidad de la vida humana y las distintas formas en que los ataques al corazón se manifiestan, señalando que no todas las personas experimentan los síntomas de la misma manera.

Muchas veces la gente me pregunta, ¿qué es un ataque al corazón? Y después de haber estado con mis cardiólogos y de haberlo vivido en mi propia carne, hay miles de ataques al corazón de formas diferentes, hay personas que no tienen oportunidad de decir una sola palabra y caen fulminados, y hay otras que les da un ataque al corazón y no se dan ni cuenta, gente que le ha pasado durmiendo, declaró.