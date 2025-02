Benji V es la nueva voz y pluma del regional mexicano y los corridos ¡está listo para triunfar con su música!

Con poco más de un año y medio en su proyecto musical, el cantante Benji V da pasos agigantados en su carrera como cantante de regional mexicano y poco a poco logra conquistar a la audiencia con su carisma, pero sobre todo con el talento que posee como buen sinaloense.

Su nombre completo es Benjamín Vega Redondo, es originario de Guamúchil, Sinaloa, pero se crio en Culiacán, lugares en donde creció escuchando música mexicana y poco tiempo después sintió una gran pasión por los sonidos, las letras y todo lo relacionado con hacer y cantar canciones.

La música de exponentes como Chalino Sánchez y Los Canelos de Durango, lo inspiraron desde chico, ya que gracias a su padre que se la pasaba escuchándolos adquirió el gusto por el regional, y a los años ya tenía sus propios ídolos como lo es el fallecido Ariel Camacho.

Al crecer su gusto por la música y desarrollar habilidades para cantar, componer y tocar instrumentos, apoyado por su familia y amigos, Benji V decidió empezar con su proyecto profesional y materializar lo que para él solo era un sueño que veía lejos, pero que estaba a punto de volverse realidad, ya que el golpe de suerte fue un video que subió a redes sociales.

“Cuando menos pensé, subí un TikTok, se me hizo viral y ahí fue cuando ya dije, ‘¡ay cabrón!’ ya me lo empecé a creer más”, dijo Benji V en entrevista con El Heraldo de México .

Benji V es un artista que nació en redes sociales, y se siente orgulloso de sobresalir de plataformas como TikTok, en donde empezó a subir videos y uno de ellos se hizo viral, el tema fue un cover de la canción “Si no quieres no” de Luis R. Conriquez y Netón Vega.

“Fue la primera canción que saqué y pues, una aceptación que no me la creo, porque pues es un cover, es una canción muy buena, pero a la gente le gustó mucho con la versión que yo hice y pues los números yo lo noté, dije, ‘no manches´, como ya casi pegándole al millón en YouTube la primera canción que subí”, agregó el cantante sinaloense.

Ya con la suerte y con miles de seguidores más en redes sociales Benji V decidió aventurarse en la música inédita, por eso compartió con sus nuevos fanáticos “Pa’ aclarar”, que hizo junto a su amigo “Penny”, quien también es compositor y con quien logró otro éxito para sus carreras.

“A mucha gente le gustó. Entonces, yo cuando subí ‘Pa’ aclarar’, fue casi despuesito de ‘Si no quieres no’, y me detuve, no subí música, me empecé a preparar a hacer música, a componer, a empaparme más porque estaba completamente verde yo en el negocio, en el ambiente de la música”, contó en entrevista.