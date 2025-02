Horóscopos de Nana Calistar, predicciones de Capricornio y Piscis para la tarde de hoy 13 de febrero

El paso de la Luna Llena de febrero fue una revelación para algunos signos del zodiaco, pues lograron recargar sus energías, además inicia una etapa de cambios muy importantes ya que Urano te traerá toda la energía para hacer los cambios que has pospuesto en meses anteriores, sabes que hay cosas que puedes hacer y que te harán un bien en la vida, pero no te has atrevido a dar el paso necesario.

Esta semana la energía de los astros actúa a tu favor, por ello déjate guiar con las predicciones de los horóscopos de Nana Calistar para este 13 de febrero. Consulta cómo será tu suerte en el dinero, amor y salud.

Predicciones de los horóscopos de Nana Calistar

El horóscopo de este día tiene para ti un mensaje que debes leer, ya que te hará abrir los ojos a cambios que no pueden esperar. Nana Calistar te guía sobre cómo mejorar tu suerte este 13 de febrero.

Piscis

No temas a cambios que se pudieran presentar en estos días, ten cuidado a quien le cuentas tus secretos pues podrías estar expuesto o expuesta a que te inventen chismes. Antes de ir a dormir estarás algo sensible y te costará trabajo conciliar el sueño. Viene una cita con una persona o reunión con amistades. Extrañarás a personas de tu sangre que no están contigo.

Acuario

Grandes amores aparecerán y retornan de tu pasado, llévate las cosas tranquilas para que obtengas mejores resultados. No permitas que la monotonía te friegue en caso de tener una relación. Ten cuidado con cambios de ultima hora en la economía porque eso te podría dañar o afectar mucho en un negocio que tienes en mente o un viaje. Ten cuidado con persona aperlada que aparecerá para hacerte ver tu suerte.

Capricornio

Se viene un fin de semana llena de romance y sensualidad desbordado como a ti te gusta con una amistad o alguien conocido, ya déjate de fregaderas que no estas pa perder el tiempo, necesitas abrirle de una buena vez las puertas a la felicidad y déjate de cursilerías y depresiones que lejos de ayudarte solo de hunden más. Vienen días en que andarás con el gaznate muy suelto, estarás en contra de medio mundo y eso se deberá a que sentirás cierta inestabilidad.

Sagitario

Es momento de que cambies tu forma de pensar hacia la vida y los demás y te centres en planes y proyectos buenos que te conduzcan a cuestiones positivas. Siempre sufriendo, siempre en el suelo, pero vas a salir a flote, pero siempre con una sonrisa. Quiérete y amate como eres, pero no descuides tu cuerpo que es el único que tienes pa toda tu vida, échale ganas pues verte bien te abrirá muchas puertas.

Escorpio

No permitas que nuevos cambios en tu trabajo o en tu círculo de amistades te dañen tus días, date la oportunidad de enfrentar lo que venga. Estarás algo sensible en estas fechas, trata de abrir más tu corazón y mostrarle a tu familia tus sentimientos. Ten cuidado de traiciones por parte de amigos y de pleitos familiares por no llegar acuerdos. Si no tienes un trabajo estable, busca mejores oportunidades, eso sí, no sueltes el hueso hasta no tener asegurado el otro

Libra

Ya no pienses tanto en ese alguien del pasado ni en lo que pudo ser, lo hecho está hecho, ya fue, a la fregada y el o la que sigue, next, necesitas no seguir así o de lo contrario jamás lograrás consolidar algo nuevo, no te cierres a nuevas oportunidades, necesitas trata de descansar bien y no desvelarte porque eso te daña. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Cuídate en la alimentación pues si sigues comiendo así tendrás problemas graves. Urano llega para cambiar tu vida. Foto: Pixabay

Virgo

Vas a subir de peso, cuida más lo que te llevas al estómago y controla tu ansiedad pues te hará comer demás. Muchos sueños que se los llevará la fregada por falta de ganas de ponerlos en práctica. Una amistad necesita mucho de ti, no le des la espalda y bríndale al menos tu apoyo. Viene mucho trabajo, estrés y grandes responsabilidades de las cuales no podrás hacer aún lado; esto acompañado de dinerito pa’ el gasto.

Leo

Viene una noticia que no esperas que te pondrá los pelos del asunto de punta, no te sofoques ni te mal gastes tu tranquilo y tranquila todo tiene solución, solo será cuestión de que trabajes en eso; no te estreses ni pienses en cosas que no son antes de tiempo. Necesitas que arregle tus méndigos problemas con terceras personas, pero no te pases de lanza pues podrías dañar a quien te importa. Viene un viaje o sabrás de familia lejana, te sentirás muy feliz.

Cáncer

No trates de acosar a las personas que no te quieren o no les interesas porque terminarán dejándote en vergüenza públicamente, si esa persona no muestra interés por ti mándala a la fregada y dale con quien sigue, no seas tont@ y no tomes decisiones a la ligera piensa bien lo que decidirás sino quieres que te vaya de la fregada más adelante.

Géminis

Momento de cerrar esos ciclos que no te han llevado a ningún sitio y que solo te han traído dolores de cabeza. No te lamentes por amor del pasado déjalos que se los lleve la fregada y piensa en el presente que es lo único seguro que ahora tienes. No te compliques los días con una persona que ni está, solo aparece cuando requiere algo de ti y mientras ni sus luces, dales la importancia a las personas que en realidad merecen y no te desvivas.

Tauro

Es probable que salgan ciertos chismes al aire y estos te afecten demasiado porque vendrán de personas que son muy importantes para ti. No pienses tonterías que no son, ni existen, antes de dormir, el futuro es incierto, concéntrate en tu presente, bajaras de peso poco a poco sin proponértelo. Es momento que comiences a pagar tu karma de muchas maneras así que vete preparando.

Aries

Es momento de que veas hacia el futuro y dejes el pasado atrás, momento de cambiar muchas cuestiones que te habían detenido y no te habían ayudado en nada. Cuídate de pérdidas de objetos y trata de arreglar pleitos familiares antes que sea tarde y puedas arrepentirte. Al finalizar los días te sentirás muy triste pues estarás extrañando a quien ya no está a tu lado, la vida no se detiene, no te martirices por esas cosas y busca maneras de ser feliz.