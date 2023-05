VIDEO | Lyn May arremete contra Becky G por zafarrancho en el AICM, reitera que JLo le copia el outfit

A su llegada a tierra azteca, para cumplir con su compromiso en el festival Tecate Emblema, la cantante Becky G generó todo un zafarrancho en el aeropuerto de la Ciudad de México (CDMX) tras negarse a hablar con la prensa a pesar de haber advertido que no se detendría a platicar con los reporteros de espectáculos. En este caso, una de las notas que persiguieron fue la infidelidad de su prometido Sebastian Lletget, tema que no quiso tocar bajo ninguna circunstancia.

El hecho, en donde algunos comunicadores terminaron en el suelo, no fue bien visto por Lyn May quien muy a su manera emitió su "humilde" opinión al respecto. Con una gorra con la palabra "sexy" adornada con pedrería y sus enormes gafas para el Sol, la vedette declaró que estuvo mal lo que hizo pues "no siempre va a ser famosa".

"Ella perdió el piso también. Ella se cree muy guapa, sí está guapa, pero tampoco es para que haga esas pende$%& que hizo ese día. Nada más suben un poquito y ya se le sube y ya mandan a la ching$%& a la prensa y eso está mal. Tiene que ser sencillos porque ahorita están arriba, pero no saben que el mundo da muchas vueltas", aseguró la originaria de Acapulco, Guerrero.

Lyn May reitera que Jennifer Lopez le copia el outfit

Hace un par de años Lyn May declaró que la cantante Jennifer Lopez le copiaba el outfit, esto lo reiteró en su último encuentro con la prensa rosa bajo el argumento de que comparten el mismo modisto del que no mencionó su nombre; sin embargo, ya había declarado que se trataba de Mitzy. En aquel entonces también dijo que Madonna le hacía lo mismo, pero en esta ocasión sólo se limitó a decir que la admiraba mucho.

"La que me ha copiado mucho es Jennifer Lopez porque tenemos el mismo modisto, pero Madonna yo la quiero mucho, la admiro mucho. Siempre la he admirado, me cae muy bien y la sigo admirando, a Cher a todas ellas porque se han ching$% mucho", confesó Liliana Mendiola Mayanes, nombre real de la también cantante.

