"Muchísimo enojo": MaryFer Centeno analiza entrevista con Héctor Parra, ¿es inocente?

La experta en lenguaje corporal MaryFer Centeno analizó una entrevista pasada de Héctor Parra, el actor que está pasando por un proceso legal por las denuncias de abuso de su hija Alexa. En su cuneta oficial de Youtube, la grafóloga compartió un video en el que aseguró que se le ve "muchísimo enojo", afirmando también que tanto el histrión como su primogénita Daniela, sí conectan con el público por ser congruentes.

Alexa Hoffman, hija de la actriz Ginny Hoffman, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que la audiencia de Parra se habría aplazado nuevamente, pues cambió del 18 de mayo al 26 de este mismo mes. El pasado 10 de mayo se notificó el actor había sido absuelto de los cargos de abuso sexual, sin embargo, quedaría por ser juzgado por un cargo de corrupción de menores.

MaryFer Centeno analizó una entrevista de Héctor Parra. Foto: IG @maryfer_centeno

MaryFer Centeno analiza entrevista con Héctor Parra

La famosa perito en grafología, conferencista y creadora de contenido compartió en sus redes sociales un video en el que analizó una entrevista que dio el histrión en agosto de 2020 para el programa de espectáculos "Ventaneando", una plática que tuvo antes de que fuera denunciado penalmente, sin embargo, ya se habían dado a conocer a los medios las acusaciones de su hija y de su exesposa.

"Está muy enojado (...) la expresión que hace es de tristeza, el tono de voz corresponde a enojo, sin embargo, cuando ves la mirada, te das cuenta que es una mirada de tristeza", explicó Centeno, quien señaló que tiene muy claro que es actor, sin embargo, dijo que Hoffman también lo es, pero no ha logrado conectar y ser congruente entre lo que dice y sus expresiones corporales.

En la entrevista para el reconocido programa de espectáculos, Parra habló de la relación que llevaba con su hija Alexa, y son las expresiones al respecto las que analizó MaryFer: "Vamos a ver como la mano está en puño, la mano en puño son ganas de golpear y también enormes sentimientos de impotencia", indicó la experta, que también dijo que en los movimientos de sus manos se observa la confianza en lo que dice.

"Él se considera inocente, en él no hay culpa, en él no hay remordimientos, hay mucho enojo y mucha impotencia, y no está ocultando lo que siente, en ese sentido, tanto él como Daniela son personas que logran conectar emocionalmente, porque lo que están diciendo con palabras conectan con los gestos".

La grafóloga también comentó que en la entrevista se ve a un hombre que se está defendiendo de los señalamientos, que por momentos parece que va a llorar. "Yo no puedo decir, mira, es absolutamente inocente o es culpable, porque yo no puedo dar un veredicto, pero me parece que al menos comunica muy bien, que logra generar empatía y conectar", fue como finalizó el análisis MaryFer Centeno.

