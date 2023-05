Abogada de Héctor Parra aclara la situación legal del actor y desmiente a la defensora de Alexa Hoffman

El pasado 11 de mayo del 2023 se llevó a cabo la audiencia donde Héctor Parra fue absuelto de los 7 abusos sexuales por los que fue acusado quedando sólo el de corrupción de menores por resolverse en una segunda cita con el juez, prevista para el día jueves 18 del mismo mes. Sin embargo, la presunta víctima, Alexa Hoffman declaró a través de sus redes sociales que ésta fue aplazada para el próximo 26 de mayo en punto de las 14:00 horas, hecho que confirmó Samara Ávila, abogada del actor.

En entrevista con Ventaneando, la litigante reveló que el cambio de fecha no fue solicitado por ellos para recabar pruebas que ayuden al histrión en el proceso ya que "estamos más que listos y preparados para la audiencia", incluso si esta se hubiera llevado a cabo este jueves como estaba previsto.

¿Cuál es la situación real de Héctor Parra?

Después de la larga audiencia de hace unos días tanto Olivia Rubio, abogada de Alexa Hoffman, como Samara Ávila, realizaron varias declaraciones a los medios de comunicación. En este caso, la defensora de la presunta víctima explicó que Héctor Parra fue declarado culpable por el delito de corrupción de menores y que el 18 de mayo se dictaría la sentencia en su contra que sería de 7 a 12 años de prisión.

Al generarse una confusión en la opinión pública, la representante legal del histrión, mencionó que "con respeto a nuestra profesión, a la ética y la información" fue la misma que ya había mencionado con antelación:

"El señor Héctor Parra, para que quede claro, estaba acusado por una reclasificación que hizo la misma Fiscalía de 8 delitos: 7 de abuso sexual y 1 por corrupción de menores. Repito y reitero lo que les mencioné y es la información que les puedo brindar, esperemos que ustedes me comprendan, sí ha sido absuelto del delito de abuso sexual diverso siete, se llama y se menciona de manera legal, y en cuanto a corrupción de menores, les solicito y les agradezco que hayan comprendido que estamos en espera de la próxima fecha de audiencia de lo que emita y lo que diga su señoría en esa audiencia. Adelantarme a decirles otra información como la penalidad para ascender a tantos años, tantos días, es faltar a la ética, faltar a la profesión y faltarle incluso a un tribunal de enjuiciamiento que aún no se menciona y que aún no nos resuelve respecto a la corrupción de menores.

Sobre la supuesta cantidad de años que le impusieron al ex de Ginny Hoffman afirmó que "a todas luces es equívoco, erróneo adelantarnos a lo que nos va a decir el Tribunal de Enjuiciamiento en su pronunciación del próximo 26 de mayo". En este caso, señaló que este tipo de acciones son una falta a la ética y a la profesión de abogacía.

