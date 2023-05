Arturo Peniche cumple 61 años en medio de una gran pena, así lo confesó en Top Chef VIP

Arturo Peniche es uno de los actores más queridos y reconocidos del público latino, por lo que fue integrado para la temporada 2 del reality de cocina Top Chef VIP, de la cadena Telemundo, en el que recientemente celebraron el Día de las Madres, lo que llevó al también productor, que este 17 de mayo cumple 61 años, a revelar que vive una gran pena, pues su mamá padece una terrible enfermedad.

Arturo Delgadillo Peniche, nombre completo del histrión, nació en la Ciudad de México el 17 de mayo de 1962. Es hermano de la actriz Alejandra Peniche y del actor Flavio Peniche. Hizo su debut en el cine a los seis años en "Mi primera comunión", al lado de Juliancito Bravo. Uno de los papeles más recordados del actor lo hizo junto a Thalía, en la telenovela "María Mercedes" donde interpretó a Jorge Luis.

Arturo Peniche vive una gran pena

"La amooo y siempre va conmigo a donde esté yo, y la llamo y le digo te amoooo mami hermosa. Ya no sabes quién soy… pero yo si sé quien eres, mi Hermosa madre, gracias por existir, FELIZ DÍA DE LAS MADRES", fue la frase con la que acompañó un video que compartió en su cuenta oficial de Instagram, en el que se le está muy conmovido por recordar a su mamá, quien padece Alzheimer.

"Cuando me vine para acá me despedí de ella, porque padece Alzheimer", explicó ante sus compañeros y jueces (Juan Manuel Barrientos, Adria Marina y Antonio de Livier) quienes también tenían lágrimas en los ojos, pues la dinámica que hicieron con los concursantes en el programa de cocina resultó muy emocional, ya que todos recordaron a la mujer más importante de sus vidas.

"Yo puedo decir que de mi mami no me hace falta absolutamente nada, ni siquiera una palabra de te amo, porque me las dijo muchas, muchas, muchas veces, es una madre espectacular", explicó el actor en la entrevista realizada fuera de la cocina del reality que es conducido por Carmen Villalobos, y en el que comparte con otros famosos como Laura Zapata, Sara Corrales y Germán Montero.

"Sé que ella ya no sabe quién soy yo, pero yo sí se quién es ella"

Arturo Peniche se sincera sobre la salud de su madre. Foto: IG @arturopenicheof

De acuerdo con el sitio oficial de la clínica Mayo, el Alzheimer es un trastorno del cerebro que empeora con el tiempo. "La enfermedad hace que el cerebro se encoja y que las neuronas cerebrales, a la larga, mueran. Es la causa más común de demencia, un deterioro gradual en la memoria, el pensamiento, el comportamiento y las habilidades sociales", por lo que se trata de un padecimiento muy desgastante para el paciente y su familia.

