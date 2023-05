Además de "ventanear" a los famosos, los conductores que integran el programa de la televisora del Ajusco también se muestran al público tal y como son en la vida real. En este caso, Pedrito Sola hizo una impactante revelación que dejó con el ojo cuadrado a sus compañeros, en especial a Daniel Bisogno, quien le pidió todos los detalles: el también economista aseguró que se casó, aunque no en México.

Durante la emisión del programa de este martes 16 de mayo, el comunicador tocó el tema de las herencias, en especial la de los famosos porque siempre generan problemas. Un ejemplo claro de éstas son las de José José y Juan Gabriel. Ante esto "El Muñeco" le preguntó si él ya había hecho su testamento a lo que respondió que sí y que desde hace mucho. De inmediato le cuestionó si él y Mónica Castañeda estaban incluidos a lo que respondió que no porque no tiene muchos bienes para entregar.

"Lo poco que tengo, mi colección de zapatos, mis suéteres, mis peluches", dijo para romper en risa por las ocurrencias de sus compañeros. En ese momento la Castañeda le preguntó por el anillo que traía puesto, pues le confesó que le gusta y que ojalá se lo pudiera dejar. "¿El de bodas?", le preguntó.

Pedro Sola ofrece detalles de su boda

Apenas Pedro Sola reveló que se había casado, sus compañeros rieron incrédulos hasta que Daniel Bisogno no se quiso quedar con la duda y le cuestionó que cuándo había contraído nupcias; encontró como respuesta que era un secreto, pero que sólo lo ha hecho una vez. De igual manera aseguró que por mucho que busquen el acta de matrimonio no la iban a encontrar porque no fue en México su enlace nupcial.

"No la van a encontrar porque no me casé aquí. Vayan a la comunidad de Madrid y allá busquen", reveló el también actor. Tras enseñarles el anillo, todos buscaron de inmediato lo que decía en su interior (nombre y una posible fecha), pero lo único que vieron fue la marca y un código, con lo que sigue en duda su estado civil.

Los conductores revisaron a la perfección el anillo de Pedro Sola (Foto: captura de pantalla)

SIGUE LEYENDO:

Natalia Alcocer revela por qué mantuvo en secreto su embarazo, Pedro Sola dice que su matrimonio no le va a durar

VIDEO | Pedrito Sola se estrena como comediante, así fue su actuación