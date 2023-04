VIDEO | Pedrito Sola se estrena como comediante, así fue su actuación

Uno de los personajes que, sin duda, es reconocido y popular en todo México es Pedro Sola. Aquel economista egresado de la Máxima Casa de Estudios siempre tuvo ganas de pertenecer al mundo de la farándula; sin embargo, su sueño no se pudo concretar gracias a que su padre se lo impidió cuando cursaba la preparatoria. Tiempo después se interesó por ser sobrecargo de aviación, profesión que tampoco concretó por insistencia de su abuela, quien lo convenció apoyada en un chantaje: "Quieres verme muerta, súbete al avión", le dijo.

Al final, las cosas se van ajustando y poco a poco ese gusto por estar frente a las cámaras se ha dado de alguna u otra manera. La primera aparición del conductor del programa de espectáculos "Ventaneando" se dio en la serie de terror "La hora marcada", la cual estuvo al aire de 1988 a 1990 y fue producida por Carmen Armendáriz.

El capítulo donde Pedro Sola hizo su flamante, pero breve aparición lleva por nombre "Duplicado" y su rol es el del amigo del protagonista. Alejandra Peniche, Yoshio y Antonio Rangel fueron actores que compartieron set con él. El tiempo paso y sólo se le pudo ver hablando de las noticias de los famosos, pero ahora, regresó para hacer comedia y sí, su participación fue excelente.

Pedro Sola colabora con Backdoor

El canal de comedia Backdoor ha destacado por sus sketches que tocan temas espinosos de una forma sublime con parodias y humor negro. Algunos de los actores más destacados son Memo Villegas, Verónica Bravo, Luz Aldán, Miguel Burra, Giovanna Romo y Alfonso Borbolla.

Fue justo con éste último que Pedro Sola grabó un episodio donde se hizo una "crítica" hacia las personas que adoptan una lengua (el inglés en este caso) tras una breve estancia en el extranjero. Los amigos, se reúnen en un bar para ponerse al día, pero parece que Borbolla regresó muy cambiado y sorprende al conductor de televisión.

"A algunas people les gusta so much los Estados United que no want salir de allí. Sometimes terminan tan confused que mixuran un país with other. Una new category of mexicanos se comienzan a formar, los miamexicans", escribió la página de Facebook de Backdoor para darle un mayor dinamismo al contenido. En este caso, las opiniones están divididas a pesar de que el economista no lo hizo nada mal.

