Hijo de Alfredo Adame, Sebastián, preocupa en redes sociales, tras mostrarse en el hospital fuertemente golpeado

Sebastián, el hijo de Alfredo Adame preocupó a sus seguidores, tras compartir en sus redes sociales unas imágenes donde se muestra en un hospital fuertemente golpeado. La publicación, con fecha del 13 de mayo de este año, alertó a los internautas, pues iba acompañada del siguiente texto: “yo no sobreviví a esto para que alguien me dijera que debí ocultar quien soy y que debo sentirme mal por ser gay”.

En las fotografías que Sebastián Adame publicó se le observa recostado en la cama de un hospital con el rostro completamente hinchado, con moretones y una venda en la cabeza. Por lo que, ante la alerta que generó entre sus fans, el joven actor de doblaje mexicano tuvo que aclarar lo sucedido, ya que sus seguidores y amigos comenzaron a enviarle mensajes de apoyo y preocupación al verlo en tan desfavorables condiciones.

El hijo del polémico actor y conductor de televisión Alfredo Adame, explicó que las recientes imágenes que compartió no eran actuales, sino que fueron tomadas en 2017 cuando sufrió un aparatoso accidente automovilístico junto con su mamá Mary Paz Banquells y sus hermanos.

“Oigan, por cierto esto no es de ahora, porque creo que pensaron que me acaba de pasar, esto es de un accidente de 2017; pero gracias a eso fue que me dio la confianza de salir abiertamente gay con mi familia. Como se acerca el mes del pride lo quise compartir”, aclaró Sebastián en otra publicación.

Sebastián Vs. Alfredo Adame

Sebastián ha expresado en varias ocasiones que no sostiene una buena relación con su padre, donde uno de los temas que les ha causado disputas ha sido la orientación sexual del joven actor, quien siempre se ha declarado abiertamente “gay”. La más reciente desavenencia entre ambos ocasionó que Alfredo Adame expresara que le quitaría el apellido a su hijo. "No es mi hijo, no lleva mi sangre, no quiero volverlo a ver", dijo en días pasados.

Luego de que el pasado 23 de marzo el comité Gay Pride anunciará que Alfredo Adame formará parte de los famosos en la Marcha LGBT+ 2023, que se efectuará -como cada año- el 24 de junio, comenzaron a lloverle críticas a Alfredo Adame, por sus conocidas actitudes homofóbicas, así como de su misoginia y violencia. ,

Incluso, Sebastián Adame señaló que su papá no tenía “ningún derecho” a estar allí, principalmente luego de cómo lo trató al declararse abiertamente gay. De acuerdo con el joven, el actor lo humillaba y le exigía que no hablara de su sexualidad, a menos que fuera con él y frente a las cámaras, pues decía que la gente se burlaba de él.

“Pero es muy frustrante, él no tiene derecho a estar ahí. Él me prohibía que lo dijera al menos de que fuera para sus entrevistas en contra del cazafantasmas o porque a él lo atacaban de que yo era gay y en vez de defenderme, se ofendía, me atacaba, a mí”, comentó, en su momento, el joven actor.

