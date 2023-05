"No lleva mi sangre": Alfredo Adame se lanza contra su hijo, Sebastián, amenaza con quitarle el apellido

Nuevamente, el famoso conductor de televisión, Alfredo Adame se convirtió en tema de conversación en el mundo de la farándula después de conceder una entrevista en la que habló sobre su actual relación con su hijo, Sebastián Adame, de quien se mantiene distanciado desde hace varios meses.

Semanas atrás, Sebastián Adame, hijo del exconductor del "programa Hoy", se lanzó de manera fuerte en contra de su papá después de que confirmara su participación en la marcha LGBT, asegurando que no apoya a la comunidad y solo lo hace para incrementar su fama.

Ante esta situación, Alfredo Adame, uno de los conductores más famosos y polémicos en México, tomó la decisión de desconocer a su hijo pues reconoció que no tienen la mejor de las relaciones ya que actualmente están distanciados y la situación no parece mejorar.

Alfredo Adame desconoce a su hijo

Fue el pasado martes 2 de mayo en el programa de espectáculos "Chismorreo" en donde se presentó una entrevista con Alfredo Adame. El controversial conductor de televisión no se guardó nada al hablar de su relación con su hijo, Sebastián Adame y la reciente polémica que han tenido.

Fiel a su estilo y frente a las cámaras de televisión, el también protagonista de telenovelas como "Por amar sin ley", "A que no me dejas" y "Lo que la vida me robó" aseguró que Sebastián Adame "no es su hijo" y sentenció que no quiere volver a verlo en su vida.

"No es mi hijo, no lleva mi sangre, no quiero volverlo a ver", dijo ante las cámaras de televisión.

Finalmente, Alfredo Adame aseguró frente al programa "Chismorreo" que a partir de la siguiente semana comenzará el trámite para quitarle el apellido Adame a su hijo Sebastián Adame. Reiteró que no existe ningún tipo de posibilidad de que se reconcilien.

"La próxima semana empiezo el trámite para quitarle mi apellido, yo no lo quiero", sentenció.

