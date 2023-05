A casi 50 años de su muerte, José Alfredo Jiménez sigue vivo en esta película y un álbum de música ranchera

José Alfredo Jiménez es, sin lugar a dudas, uno de los máximos ídolos de la música en México. Representante absoluto con sus canciones como emblemas, José Alfredo ha cruzado las fronteras del tiempo con su voz a veces imitada y hecho vibrar a generaciones que no le vieron cantar en vivo, pero que hoy en día conocen su música a través de las plataformas de streaming o redes sociales.

Sumado a lo anterior, el mundo del cine o el de la música no ha dudado en mantener vivo su recuerdo con la vigencia de sus temas, retomando sus canciones más significativas para homenajearle en algún proyecto fílmico o, en otro caso, para crear un tema en nueva versión de sus canciones.

Ese es José Alfredo Jiménez, el que pone la piel chinita al escucharle, el que es retomado en otras áreas artísticas porque sus letras dicen algo, tocan emociones, relatan historias eternas y le colocan hoy en día, en pleno 2023, como un ícono de la composición.

Reviven su canto en el cortometraje "Un mundo raro"

José Alfredo Jiménez murió un 23 de noviembre del año 1973. A casi 50 años de haber partido, sus canciones están presentes en innumerables fiestas y pensamientos de quien desee cantarlas. Sumado a esto, José Alfredo está presente recientemente en el cortometraje ganador de una Diosa de Plata, "Un mundo raro", dirigido por la cineasta Eugenia Llaguno.

Fue la creadora quien relató en entrevista a El Heraldo de México que eligió la figura icónica de José Alfredo Jiménez para contar su historia y llenar de una esencia mexicana su trabajo. Para lograrlo, nombró su cortometraje como la canción del cantautor y ahí comenzó su aventura.

"Me senté a escribir el guion, el personaje principal llegaba a una cantina y ponía 'Un mundo raro' en una rockola. Checamos que los derechos de la canción 'Un mundo raro' serían carísimos, presupuesto ajustado. Platiqué con una amiga sobre esto y no había otra canción que tocara esa fibra; me comentó que ella conocía a José Alfredo Jiménez Medel, su hijo el más chico, que sus papás eran sus íntimos amigos", indicó.

El hijo de José Alfredo Jiménez aparece en el cortometraje "Un mundo raro" Foto: Cortesía

Luego de esto, abundó hacia le momento en que conoció al hijo de José Alfredo Jiménez y éste le ayudó a concretar una parte fundamental de su proyecto fílmico, mismo que ha recorrido una veintena de festivales, ganado la Diosa de Plata y dado de qué hablar por tener la figura del charro.

"Me cité con José Alfredo hijo, le conté la historia y le gustó, me dijo que no me podía dar 'Un mundo raro' porque los derechos eran de él y sus 7 hermanos y serían muy caros con la voz de su papá. Entonces me propuso que él convencía a su sobrino, nieto de José Alfredo, para que cantara la canción"

"Le marcó a Luis Alfredo Jiménez, lo convence, llama a la disquera de los derechos, me ayuda a negociarlos y me ofrece salir él en el cortometraje vestido de charro porque él se parece mucho a su papá. Así quedó este 'corto' con la presencia de José Alfredo Jiménez en esta historia marginal", relató Eugenia Llaguno.

El nieto del cantautor interpretó el tema "Un mundo raro" Foto:Cortesía

La Santa Cecilia incluye sus temas en nuevo álbum

Ganadores del Premio Grammy a Mejor Álbum de Rock Latino Urbano o Alternativo en 2014 por el disco "Treinta Días". La Santa Cecilia celebra 15 años de carrera como una de esas bandas de origen México-estadounidense capaz de fusionar sonidos cumbia, bossa nova, bolero y hasta ranchero, con tal de generar emociones.

El pasado 14 de abril estrenaron su álbum "Cuatro Copas: Bohemia en la Finca Altozano", mismo que sirvió para grabar un disco totalmente en vivo, gozando de los espacios de la Finca Altozano e imprimir su sonido indie guapachoso. En este disco, retomaron temas como "Almohada", "La Carretera", "Copa Rota", "El Andariego" y la inédita "Me estoy volviendo loca", entre otros temas más.

Fue justo esto lo que llevó a La Santa Cecilia a añadir a José Alfredo Jiménez para que sus temas sonaran en el álbum "debido a que nos encanta la bohemia, nos gusta echarnos un mezcalito y seguir cantando tras los conciertos. Es una pasión por la ranchera o el huapango", indicó a El Heraldo de México Miguel "Oso" Ramírez, percusionista del grupo.

"Es un disco donde tocamos canciones de José Alfredo Jiménez, compartimos con Aida Cuevas o con el Dueto Dos Rosas. Duró 3 días de grabación y se incluyen temas como 'Dos botellas de mezcal' o 'Cuatro Copas', todo gira en torno a las copas y beber, la bohemia", precisó.

Sobre esto mismo, Miguel Ramírez fue directo a José Alfredo y las razones por las cuáles el cantautor ha marcado la vida y carrera de la banda.

"Crecimos con sus canciones y aprendimos a ser músicos con esas canciones, tienen un gran significado. Mi papá me dijo un día que escuchara las canciones de José Alfredo, que la letra tenía algo importante, creo que tiene sabiduría y la música de hoy ya no", expresó.

Luego de esto, remató su pensar sobre el charro y su esencia.

"Para los mexicanos es muy importante José Alfredo y lo que dicen sus canciones. Hizo una descripción de la vida y sentimiento del mexicano, no hay momento que no nos haga sentir identificado. De mí parte, es el cantautor más grande, está El Buki o Juan Gabriel, pero él primero", culminó.

La Santa Cecilia estará pronto en la Ciudad de México con un concierto en La Maraka el 10 de junio próximo. Aunado a esto, presentarán el documental grabado en la Finca Altozano y luego viajarán a España, país donde debutarán y darán 4 conciertos durante 8 días. Este mismo año también llevarán su música por vez primera a Brasil.

SIGUE LEYENDO

"La Tota" Carbajal y su relación que pocos conocen con José Alfredo Jiménez