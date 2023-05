“Me voy”, Tania Rincón intriga a sus fans con fuerte mensaje, ¿abandona Hoy?

La permanencia de Tania Rincón en “Hoy” se ha puesto en tela de juicio en más de una ocasión durante los últimos días, incluso, trascendió que podría darse su regreso estelar a “Venga la Alegría” y en medio de todas estas versiones la también titular de “La Caminera” hizo más fuertes los rumores de su salida del famoso matutino de Televisa al publicar un intrigante mensaje en que confirmó que “se va” y hasta presumió su nuevo destino.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que las versiones que apuntan a la salida de Tania Rincón de “Hoy” comenzaron desde hace ya varios meses pues en redes sociales, los seguidores del exitoso matutino aseguran que la exreina de belleza no está cómoda con el roll que tiene en el desarrollo del programa, inclusos, los propios fans han alzado la voz en más de una ocasión para que le den más protagonismo a la también presentadora de TUDN ya que consideran que no le están sacando todo el jugo a su talento.

Como se dijo antes, durante los últimos días la permanencia en “Hoy” de Tania Rincón se ha puesto en tela de juicio en más de una ocasión debido a que para empezar fue una de las primeras nominadas para participar en “La Casa de los Famosos México”, lo cual, dio a pie a que se generaran distintos rumores donde se aseguraba que la producción del matutino de Televisa quería dejarla fuera del programa, aunque sea de forma temporal, además, sus continuas ausencias para atender temas personales y hasta laborales han dejado en evidencia su supuesta falta de compromiso.

“Me voy”, asegura Tania Rincón en redes sociales

La mañana del sábado 23 de mayo, Tania Rincón sorprendió a sus seguidores de redes sociales al presumir un impactante outfit total black y minutos después dejó ver que había elegido dicho look para emprender un largo viaje en avión, pues así lo dejó ver en otra publicación donde mostró una fotografía en la que presumió la vista que tenía desde su ventanilla y sobre dicha imagen escribió “Me voy”, además agregó un emoji con una cara que denotaba tranquilidad, no obstante, durante las siguientes horas no volvió a reportarse.

"Me voy" fue el mensaje con el que Tania Rincón generó intriga entre sus fans. Foto: IG: taniarin

Fue hasta la mañana de este domingo 14 de mayo cuando Tania Rincón volvió a realizar una publicación a través de su perfil oficial de Instagram y en dicho post, la querida conductora de “Hoy” presumió que se encuentra en Nueva York, sin embargo, no ha revelado cuál es el motivo por el que se encuentra en dicha ciudad estadounidense, lo cual, ha dado pie a que se generan todo tipo de especulaciones en torno a su vida laboral, sin embargo, se espera que sea ella misma quien en las próximas horas aclare todo lo referente a su estancia en el matutino de Televisa.

Tania Rincón no ha revelado el motivo de su viaje a NY. Foto: IG: taniarin

SIGUE LEYENDO:

Lis Vega: 3 fotos de la cubana que demuestran que es la más bella de MasterChef Celebrity 2023

Mariazel sufre severas quemaduras y las muestra en redes sociales “me arde hasta la conciencia”

Reaparece Ricardo O'Farrill tras el escándalo en la boda de Mau Nieto: "Prefiero seguirme desintoxicando"