Lupillo Rivera confirma estar separado de Giselle Soto tras infidelidad con famoso boxeador: "Les deseo lo mejor del mundo"

Desde hace algunos días, se rumoreaba que Lupillo Rivera de nueva cuenta se encuentra soltero, pues todo parecía indicar que su relación con Giselle Soto habría llegado a su fin pues supuestamente la joven quien es experta en temas de belleza le habría sido infiel al “Toro del corrido” con un famoso boxeador.

Aunque hace algunos días unos periodistas buscaron a Lupillo Rivera para hablar del tema, el cantante no quiso hablar pues aseguró que no era el momento ni la forma por lo que les colgó el teléfono, sin embargo, en esta ocasión, el cantante ya se encuentra más tranquilo y habló sin tapujos para un programa de televisión, ahí, confirmó que se encuentra separado de Giselle Soto desde hace varios meses.

¿Por qué se separaron?

Fue durante la alfombra roja de una película que el cantante accedió a platicar con los micrófonos del programa matutino “Hoy Día” de Telemundo, ahí Lupillo Rivera dejó claro que de nuevo es un hombre soltero desde el pasado mes de enero.

“Lo que te puedo decir es que nuestra relación ya estaba afectada desde noviembre, en enero cuando anduvimos de vacaciones en Loreto, ahí es cuando ella y yo nos sentamos realmente y nos dimos cuenta que sí ya era el final de nuestra relación…” comentó Lupillo Rivera

Foto: IG @lupilloofficial

Así mismo el cantante contó que la gente comenzó a sospechar que su relación no iba del todo bien debido a que el 14 de febrero no celebraron el Día del amor, y aunque ya no estaban juntos como pareja desde el pasado mes de enero seguían viviendo juntos.

Pues de acuerdo con el propio Lupillo, compartía el mismo techo con Giselle Soto solamente por que a su ahora ex pareja todavía no le entregaban su departamento sino hasta este mes; al ser cuestionado si es verdad que Soto le fue infiel “El Toro del Corrido” aseguró que ella no ha hecho nada malo.

“Yo como hombre tengo que salir y decir por favor la muchacha no ha hecho nada malo…Giselle es una mujer que me entregó tres años de su vida…” dijo Lupillo

Foto: IG @lupilloofficial

Lupillo le desea suerte en su nueva relación amorosa

Como todo un caballero, luego que Lupillo Rivera dejó claro que su exnovia no ha hecho nada malo, y aunque no tiene la seguridad de que Giselle Soto esté estrenando una nueva relación, de ser cierto les desea lo mejor.

“como te digo ya venía la relación afectada desde noviembre, ya son casi 8 meses, entonces, vas aprendiendo a aceptar que va haber cambios, programandote que puedes verla con otra persona, ella esta joven y si está en una relación yo les deseo lo mejor del mundo, échenle muchas ganas que les vaya bien…” dijo Lupillo Rivera

Finalmente, Lupillo fue cuestionado si, tal y como lo hizo con sus demás exparejas sentimentales, también tatuó su cuero en honor al amor que le tuvo a Giselle Soto y aunque no confirmó ni negó tal cosa, esto dijo el cantante de regional mexicano: “ehmmm, eso no lo puedo responder por qué el tatuaje no lo podré enseñar de todos modos”, finalizó Lupillo.

bmz