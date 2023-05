Kate del Castillo se escondía de Luis García para que no la golpeara, así lo reveló su mamá

A pesar de que Kate del Castillo y Luis García tienen casi 20 años divorciados, aún se siguen revelando algunos detalles de su fatídico matrimonio, pues ahora fue la mamá de la actriz, Kate Trillo, quien dio a conocer que la protagonista de "La Reina del Sur" se escondía del ahora comentarista deportivo para que no la golpeara. La progenitora de la celebridad contó lo difícil fue ver que su hija estaba pasando por un momento complicado en su vida.

Este 10 de mayo, la esposa del primer actor Eric del Castillo ofreció una entrevista al programa Sale el Sol para recordar sus retos como madre y las diferentes experiencias que ha tenido junto a sus hijas Kate y Verónica; es por eso que por primera vez decidió romper el silencio y hablar sobre el matrimonio de la artista de telenovelas y el ahora conductor de Azteca Deportes, el cual fue muy polémico, pues asegura que la celebridad recibió golpes por parte del ex deportista.

"Fue horrible porque la pobre disimulaba. Iba a la casa y muy sonrientes, comíamos, esto y el otro, muy contentos todo. Se levantaban y se iban. Y yo por la ventana y él iba caminando siempre al frente y rápido, y ella atrás, así con la cabecita agachada. '¿por qué camina así Kate?'", dijo Trillo, quien relató cómo su hija intentaba ocultar la presunta violencia doméstica de la que fue víctima relación sentimental con el futbolista.

Mamá del Kate del Castillo habla de Luis García

La mamá de Kate del Castillo confirmó que "hubo golpes" y como pocas veces habló sobre lo que vivió su hija junto a su exesposo. La señora Trillo indicó que la actriz tenía que esconderse del deportista y que por eso cerraba los cuartos con llave, sin embargo, García pareaba las puertas hasta el grado de romperlas, así que la mayoría de las entradas de las habitaciones estaban rotas, debido a los constantes arranques del futbolista de los Pumas de la UNAM.

"Sí, lo voy a decir, porque nunca lo he dicho. En la casa en donde vivía mi hija, todas las puertas estaban rotas. Todas las pateaba Luis o las tronaba y la pobre de Kate se escondía se encerraba con llave y se sentaba en el piso, llorando esperando a que se durmiera o que se rompiera la puerta. Se aguantó como un año y medio", relató Trillo, sobre el matrimonio de su hija, quien estuvo casada hasta 2004, fecha en la que por fin firmó el divorcio de Luis García.

La mamá del Kate del Castillo indicó que fue por poco más de un año que su hija sufrió violencia Foto: Especial

Kate Del Castillo y Luis García se casaron en febrero del 2001, fue el primer matrimonio de la actriz y aunque al principio vivió un lindo romance, todo cambió cuando el exfutbolista comenzó a ejercer violencia física y psicológica contra ella. “Este hombre me rompió, yo pensé que tenía una autoestima fuerte, era actriz, vivía feliz con mis padres y de repente, él me destrozó en todas las maneras posibles, incluso en mi trabajo me decía que tenía que tomar clases de actuación, que era una pésima actriz, que fuera a la escuela”, contó la protagonista de "La Reina del Sur" en una entrevista con Gloria Estefan.

