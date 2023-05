Jamie Foxx: familia teme el "peor escenario" tras un mes hospitalizado, esto se sabe de su estado de salud

La nueva información sobre el estado de salud del actor Jamie Foxx no son nada favorables, pues de acuerdo a los reportes de medios internacionales la familia "teme el peor escenario" debido a que el artista está desde hace poco menos de un mes hospitalizado. Las personas cercanas al villano de "Spider-Man 2" se ha mantenido hermética sobre cuál es la enfermedad que aqueja a la celebridad de Hollywood, por lo que las especulaciones se han hecho presentes en sitios de internet y redes sociales.

El pasado 12 de abril, TMZ dio a conocer que Jamie Foxx fue trasladado de emergencia a un hospital de Atlanta, Georgia, ciudad en la que estaba grabando la película de Netflix "Back in Action". Aunque en un principio su familia aseguró que estaba recibiendo atención médica y que se recuperaba favorablemente, después ya no dio más detalles de su estado de salud y recientemente Radar Online aseguró que fuentes cercanas han manifestado que la familia está esperando lo peor.

"La gente de Jamie dice que está bien y mejorando, mientras que los médicos intentan llegar al fondo de sus problemas, pero no estaría en un hospital tanto tiempo si estuviera cerca del OK", aseguró el medio estadounidense en su reporte, en el que también vuelve a sacar a la luz el supuesto de que los doctores desconocen cuál es la enfermedad que padece el actor de Hollywood y que no le permite dejar nosocomio tras casi un mes de estar internado.

IG @iamjamiefoxx

¿Cuál es la enfermedad de salud de Jamie Foxx?

Después de que se reportara que Foxx había sido hospitalizado, su hija Corinne confirmó la información, pero también publicó un mensaje para calmar a sus fanáticos y amigos, pues aseguró que se estaba recuperando; no obstante, no dio detalles sobre qué es lo que provocó que sus complicaciones de salud y puntualizó que la familia pedía privacidad al respecto, por lo que a partir de ese momento no han hablado del tema.

“Queríamos compartir que mi padre, Jamie Foxx, experimentó una complicación médica ayer. Afortunadamente, debido a una acción rápida y un gran cuidado, ya está en camino a la recuperación. Sabemos lo amado que es y apreciamos sus oraciones. La familia pide privacidad durante este tiempo”, sentenció en su cuanta de Instagram, la hija del actor de "The Amazing Spider-Man 2: Rise of Electro".

En tanto, la semana pasada el artista, de 55 años, compartió en su plataforma de Meta un breve mensaje en el que agradeció a sus millones de seguidores la preocupación y las muestras de cariño. "¡Aprecio todo el amor, me siento bendecido!”, fue el breve texto que colocó Jamie Foxx en su cuenta oficial, por lo que inmediatamente sus fanáticos comenzaron a comentar la publicación dándole palabras de apoyo en este momento que lucha por su salud.

IG @iamjamiefoxx

Para conocer el estado de salud de Eric Marlon Bishop, nombre real del actor, la cadena CNN ha intentado hablar con los familiares de la estrella de Hollywood, sin embargo, hasta el momento no han dado ninguna declaración oficial al respecto. Mientras tanto, en otros medios señalan que tuvo un posible problema cerebral, el cual se ha complicado y que ahora tendría a los seres queridos del protagonista de "Ray" esperando un escenario trágico.

