VIDEO | Las palabras que Julián Figueroa le dedicó a Maribel Guardia por el Día de las Madres que hoy son desgarradoras

Aunque para la mayoría de las personas este 10 de mayo, Día de las Madres, es un día especial, para muchos otros podría ser uno muy amargo. Es el caso de Maribel Guardia, quien el pasado 9 de abril perdió a su único hijo Julián Figueroa a causa de un infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ahora, a un mes de la partida del cantante, la costarricense encontró consuelo en las palabras que le dedicó en diferentes momentos de su vida.

A través de su cuenta de Instagram, la actriz compartió un video compuesto por muchos más donde se puede ver al también hijo del fallecido Joan Sebastian desde que era un niño hasta que ya era un artista reconocido. "#felizdiadelamadre Yo recordando las palabras de mi amado @julian_f.f . Dios bendiga a todas las mamacitas", escribió la también cantante.

En la grabación, se puede escuchar a Julián Figueroa agradecerle a Maribel Guardia por la dedicación y cariño que desde siempre le tuvo. Recordó las historias que le hizo cuando era pequeño y en los que él habitaba por lo que aseguró que su infancia fue "como un cuento de hadas". Por si fuera poco, siempre tuvo la satisfacción de que su madre se hizo un tiempo para atenderlo, por muy pesada que fuera su carrera artística.

Maribel Guardia recordó a su hijo Julián Figueroa a un mes de su muerte (Foto: IG @maribelguardia)

¿Cuáles fueron las palabras de Julián Figueroa para Maribel Guardia?

"Cuando me veía me dedicaba el tiempo, me dedicaba el amor, la atención. A corregirme, a jugar conmigo y esas son cosas que realmente se agradecen. Para ser artista, todo el tiempo que tenía libre lo pasaba conmigo", se le escucha decir a Julián Figueroa en uno de los muchos videos que unió su madre.

Por otro lado, se puede ver a una Maribel Guardia, radiante como siempre, argumentar durante una entrevista que su único "novio" era Julián. En ese momento el público quedó enternecido al verlo entrar al foro corriendo, pero cuando era un niño tímido. "Este es mi verdadero novio, que es una guapura y es un campeón, le gusta mucho jugar y estudia mucho", mencionó para el público.

Julián Figueroa y Maribel Guardia siempre tuvieron una relación cercana (Foto: IG @maribelguardia)

Ya más grande y frente a Franco Escamilla, la costarricense le pidió a Dios (con lágrimas en los ojos) que siempre se lo acompañe y proteja a su "chiquito". Ese momento causó mucha emoción por exponer su papel de madre a pesar de que Julián Figueroa ya era todo un hombre que arrancaba con su carrera como cantante.

"Tengo una relación muy bonita con mi mamá. Nos llevamos muy bien, nos llevamos mejor que de chiquito todavía y eso que toda la vida me he llevado muy bien con ella. Tenemos muchísimas cosas en común, podemos platicar de lo que sea y eso es muy bonito... Es una persona auténticamente buena, una persona empática que puede sentir compasión y amor por todas las personas, por sus semejantes, por su familia.. es una mujer trabajadora. Se ha partido el lomo trabajando desde muy chiquita, aparte de que es una mujer que ama su trabajo, también lo hace porque le encanta, pero por supuesto que lo hace por mi, por cuidarme y eso se lo agradezco muchísimo...", mencionó Julián Figueroa.

