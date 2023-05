Maribel Guardia dedica emotivo mensaje a Julián Figueroa a un mes de su muerte: “Estoy aprendiendo a respirar de nuevo”

El pasado 9 de abril, el mundo del espectáculo se paralizó tras conocer la repentina muerte de Julián Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, por un Infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Ahora, a un mes del trágico suceso, la costarricense emitió un emotivo mensaje a través de sus redes sociales donde aseguró que aunque no la ha pasado nada bien, está intentando recuperarse del amargo impacto.

"Un mes sin ti, intentando sobrevivir. Gracias por darme el honor de ser tu madre, de disfrutar el tesoro de tu corazón, estoy aprendiendo a respirar de nuevo y lo voy a hacer porque sé que estás mejor que yo. A veces tengo la ilusión que te voy a encontrar en la hamaca del jardín leyendo un libro y viendo tu árbol favorito, o que te encuentro en la sala cantando y tocando la guitarra", se puede leer en el mensaje de la actriz.

De igual manera mencionó que encuentra su esencia en muchas partes y en especial a través de su único nieto: "Todo me recuerda a ti, sobre todo cuando me asomo en los ojos de tu adorado José Julián y veo en ellos un pedacito de tu alma. Tu luz ilumina mis días papito chulo", escribió Maribel Guardia.

Maribel Guardia recibió mucho apoyo de sus fans (Foto: IG @maribelguardia)

Apenas se enteró del fallecimiento de su hijo, la ex esposa de Joan Sebastian, se encerró en su casa durante un par de días para tratar de recuperarse. Después se enfrentó a la prensa para luego ausentarse unos días de la obra de teatro "Lagunilla, mi barrio"; la actriz Alma Cero la sustituyó sin problema, pues en otra ocasión ya lo había hecho.

Posteriormente el periodista de espectáculos, Daniel Bisogno, quien es su compañero en la puesta en escena, explicó hace unos días que Maribel Guardia no pudo contenerse y tuvo que salir de la obra para llorar unos minutos. Como la profesional que es volvió sin que nadie notara lo que pasó. Esto lo explicó también en la misiva con dedicatoria a Julián Figueroa en víspera del Día de las Madres.

"El trabajo me ayuda a no pensar demasiado, pero a veces lloro en medio del amor que tanta gente me ha dado. Un día a la vez. Desde este plano terrenal te amo más que nunca y elevo plegarias, bendiciones y suspiros al cielo", mencionó la costarricense.

