¿Juan José Origel propició el divorcio de Joan Sebastian y Maribel Guardia? Así lo narró Pedrito Sola

Aunque el hecho ocurrió aproximadamente hace 27 años y la historia es bien conocida, Pedrito Sola no se aguantó las ganas de contar el "chismecito" de las causas que propiciaron el divorcio entre Maribel Guardia y Joan Sebastian. El economista recordó que una indiscreción de su excompañero Juan José Origel fue el detonante para que la famosa pareja rompiera su relación.

Momentos antes de que el programa Ventaneando, en el que participa, se fuera a corte comercial el conductor tomó la palabra para recordar que cuando el "Rey del Jaripeo", la costarricense y Arleth Terán participaron en la telenovela "Tú y yo" (1996-97) el primero se "enredó" con la última y en un descuido fueron vistos por su colega, quien después lo reveló frente a las cámaras.

"Y entonces, aquí en Ventaneando, Juan José Origel contó que los había visto la noche anterior muy apapachados y el programa, se grababa en aquella época a las 8 de la mañana, y Maribel muy abrazada de Joan. Según dicen, no sé, pregúntale, estaban viendo Ventaneando y de repente ¡zaz!, dice 'pues anoche vi taka taka taka' y ahí se acabó el matrimonio", reveló Pedro Sola para sorpresa de todos y con el tiempo encima.

Arleth Terán asegura que no le importan las críticas tras condolencias a Maribel Guardia

Tras darse a conocer la repentina muerte de Julian Figueroa, hijo de Maribel Guardia y Joan Sebastian, muchos personajes del mundo del espectáculo le enviaron sus condolencias a la actriz. De entre todo ese universo destacaron las de Arleth Terán; sin embargo, los internautas no lo tomaron a bien y se le fueron a la yugular por haber sido la "tercera en discordia" entre la pareja.

"Fue de todo corazón mi pésame. Fue para ella, no para ustedes, no para la gente, no para nadie. Me da igual lo que opinen las otras personas. El objetivo mío se cumplió y me quedo con ese buen sabor de boca. Ninguna madre está preparada para perder un hijo, especialmente tan joven, la verdad me dolió mucho, me apachurró mucho el corazón y me conmovió muchísimo porque tengo un niño chiquito, es hijo único...", mencionó la actriz en entrevista para Ventaneando.

Pepillo Origel "balconeó" a Joan Sebastian (Foto: IG @juanjoseorigel)

De igual manera la Terán aseguró que tiene una admiración por la costarricense debido a la fortaleza que la caracteriza, además de las atenciones que ha tenido con la prensa rosa. "Ha sido todo un ejemplo a seguir para toda la gente que está en el medio", mencionó después de asegurar que pudo tener comunicación con ella.

