VIDEO | ¿Ebria? Captan a Clara Chía "perreando" alocadamente en una fiesta y sin Piqué

La novia de Gerard Piqué, Clara Chía, se ha convertido en el centro de atención debido a que recientemente se dieron a conocer unas imágenes en las que se ve a la joven bailando durante una fiesta a la que asistió sin el exfutbolista del Barcelona, debido a que él se encontraba fuera del país para visitar a sus hijos con Shakira. Los usuarios de redes sociales han comenzado a viralizar el pequeño clip en los que la pareja del empresario "perrea" y se divierte con sus amigos.

Hace unos días, Piqué viajó a Miami, Florida, para visitar por primera vez a sus hijos Milan y Sasha en su nueva casa, pues hay que recordar que la colombiana se mudó a Estados Unidos con sus pequeños, por lo que cada mes el dueño del Kosmos tendrá que ir a la ciudad para encontrarse con los niños. En tanto, mientras el deportista estaba conviviendo con sus vástagos, Chía Martí se divirtió con sus amigos, ya que fue vista en una fiesta en Premiá de Mar, lugar ubicado en la provincia de Barcelona.

Así fue como Clara Chía "perreó" en una fiesta

Este 9 de mayo, el programa de YouTube Chisme No Like presentó unas imágenes en las que supuestamente se ve a Clara Chía bajo los efectos del alcohol. La emisión de internet presentó un par de fotos en las que se observa el rostro de la joven, de 24 años, y se alcanza a vislumbrar una botella, sin embargo, lo que llamó más la atención fue un pequeño clip en el que presuntamente la novia del ex defensa del Barcelona está bailando en medio de la calle con una amiga.

En el video se alcanza a ver la silueta de una mujer vestida de negro, look que portaba Clara, y de otra joven que tiene un outfit blanco. Ambas están paradas en medio de la calle y colocadas de espaldas, en esa posición se ponen a "perrear", es decir, a bailar moviendo sus caderas. Es así como la joven muestra cómo se divierte con sus amigos y sin su novio Gerard Piqué, con el que se le había visto muy unida, ya que estaban juntos en cualquier sitio.

Las imágenes han dividido opiniones, pues mientras muchos están a favor de que se divierta sin la presencia de su novio y en compañía de sus amigos, otros están comentando sobre su actitud al beber mucho alcohol, ya que puntualizaron que tiene que cuidar su imagen, debido a que es la "madrastra" de los hijos de Shakira. En tanto, las imágenes poco a poco se hacen cada vez más virales en redes sociales, puesto que es poco común ver a Clara Chía alejada del ex seleccionado español y que muestre un poco de su vida privada.

Clara Chía de fiesta con amigos Foto: Captura de pantalla

En otros temas, después de que Gerard Piqué regresó a Barcelona, España, la intérprete de "Te Felicito" y "Monotonía" fue con sus hijos, Milan y Sasha en el Gran Premio de Fórmula 1 en Miami, sin embargo, lo que llamó la atención de la prensa y de los fanáticos fue captarla junto a Tom Cruise, por lo que se desató rumores de un posible romance, no obstante, hasta el momento, ninguna de las dos celebridades ha confirmado que estén saliendo.

