La mamá de Piqué trataba con desprecio a los papás de Shakira y hay un video que lo prueba

El sábado pasado, Shakira recibió el premio a la “Mujer del Año” en la primera edición de la gala de las Mujeres en la Música Latina de Billboard 2023, donde lanzó contundente mensaje frente a las asistentes al evento. “Las mujeres somos mucho más fuertes de lo que pensamos, somos más valientes de lo que creemos que somos, creo que somos más independientes de lo que nos enseñaron a ser. ¿A qué mujer no le ha pasado alguna vez, que, por buscar la atención, el cariño o la aprobación del otro, se ha olvidado de una misma? A mi me ha pasado más de una vez”, expresó.

La polémica que desató la separación de Shakira y Gerard Piqué, luego de 12 años de relación y dos hijos en común -Sasha y Milán-, causó revuelo entre los fans y los medios de comunicación. Desde las discusiones respecto a la repartición de bienes; pasando por los éxitos musicales de la cantante colombiana: “BZRP Music Sessions #53”, en el que hizo varias referencias al exfutbolista español y a su nueva pareja Clara Chía Martí, y su sencillo “TQG” en colaboración con Karol G; hasta los acuerdos sobre la custodia de sus pequeños. Tras lo cual, la barranquillera optó por partir de España y mudarse junto con sus hijos a Miami, Estados Unidos, dejando atrás el hogar familiar que compartía junto al exfutbolista y presidente de la Kings League.

Al parecer, Shakira y su exsuegra Monserrat Bernabeu no tenían una buena relación. Foto: Especial

La mansión se ubicaba a unos metros de la casa de la madre del exfutbolista, Monserrat Bernabeu, quien -ahora se sabe- no tenía una buena relación con la cantante. En un video difundido meses atrás se muestra el momento en el cual la madre de Piqué regañó a su nuera en público. En las imágenes se aprecia, incluso, cómo le sostiene el rostro con desprecio y le hace una señal para indicarle que se calle.

Ahora, se suma otro video en el que se captó el momento en el que la mamá de Piqué trata con desprecio a los papás de Shakira -Nidia Ripoll y William Merabak Chadid-. El usuario de TikTok @loischum compartió el video en el que se observa el instante en el que los respectivos padres de Shakira y Piqué se fotografían junto a la entonces pareja de famosos. Mientras que la barranquillera aparece abrazando al exfutbolista y posando en medio de sus suegros, sus padres permanecen al costado de Monserrat Bernabeu.

Los respectivos padres de Shakira y Piqué se fotografían con la expareja de famosos. Foto: Captura TikTok @loischum

La madre de Piqué, quien aparentemente intenta llamar a alguien, tapa a Nidia Ripoll y pasa su brazo frente a los padres de Shakira en repetidas ocasiones, sin voltear a verlos. A lo cual, la mamá de la intérprete de “Monotonía” trata de esquivar el brazo de la catalana, quien ignoró a sus consuegros.

Los internautas lamentaron que Shakira no colocara a sus padres a su costado y criticaron la actitud despectiva de Monserrat Bernabeu. “Pero, Shakira por qué no puso a sus padres a su lado”; “la Clara lo que le hizo fue un tremendo favor a Shaki”; “lo que no entiendo es cómo Shakira permitió eso”; son algunos de los comentarios que se leen. También externaron sus comentarios sobre la mamá del exfutbolista español: “por su actitud habla de cómo es esa mujer”; “así son las suegras se sienten superiores a la familia de la nuera”.

