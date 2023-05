La foto de Silvia Pinal que prende las alarmas y hace que en redes critiquen a Alejandra Guzmán

Este 10 de mayo muchas celebridades y personalidades de Internet han aprovechado para compartir algunas imágenes de sus mamás y de sus hijos, enalteciendo así la maternidad, tal y como hicieron actrices como África Zavala, Anahí y Violeta Isfel, quienes postearon imágenes a lado de sus retoños, algo que causó furor en redes sociales, donde recibieron decenas de felicitaciones, cosa que también sucedió con Alejandra Guzmán, quien en vez de publicar una pic con su hija, Frida Sofia, compartió una postal donde se le observa a lado de su madre.

Su publicación de Instagram rápidamente se hizo viral y las reacciones no tardaron en surgir, pues así como hubo quienes aprovecharon para mandarle los mejores deseos a doña Silvia Pinal, también hubo quienes señalaron a la intérprete de "Eternamente bella" como una mala madre.

Esto sin mencionar que varios usuarios aseguraron que no era correcto que Alejandra Guzmán expusiera a su mamá en redes sociales, esto en atención a que la imagen que proyecta dista mucho del recuerdo que tienen de ella muchos de sus seguidores, los cuales preferirían quedarse con ese recuerdo.

Doña Silvia Pinal fue defendida por muchos usuarios que argumentaron que se sigue viendo hermosa | IG: @laguzmanmx

"¡Qué barbaridad verla así! Déjenos con la imagen de Diva"; "La verdad no se vale o ¿qué quieren demostrar? (...) no se me hace válido que la expongan" y "Un poco de respeto a la diva Silvia Pinal. Alejandra Guzmán ¿cómo te atreves a exponerla así? Hasta con un ojo cerrado ¡Tantita madre!", son algunos de los comentarios que figuran en la controversial publicación.

En contraposición, otros usuarios salieron en la defensa de la intérprete de 55 años de edad, a quien apoyaron asegurando que no tenía nada de malo que mostrara lo orgullosa que está de su mamá, pues, así como la niñez, la decadencia es parte de la vida y hay que estar conscientes de que todos vamos a pasar por la vejez.

"¿Por qué salen con sus cosas de “no la expongas”? Ella está orgullosa de su mamá y siendo la señora Silvia Pinal, en su vejez plena, se ve hermosa; el cuerpo ya no es el mismo y nada tenemos de que avergonzarnos en esa etapa, ni avergonzarnos de nuestros padres, la decadencia es una parte de la vida, así como no ocultamos como babea un bebé, la vejez de los padres también nos debe parecer igual de tierna", señala uno de los comentarios que apoya a Alejandra Guzmán tras publicar una imagen con su mamá en el marco del 10 de mayo.

Alejandra Guzmán fue el blanco de críticas tras publicar imágenes a lado de su mamá y su hermano | IG: @laguzmanmx

En las imágenes compartidas por Alejandra Guzmán también aparece su hermano Luis Enrique, quien hace algún tiempo fue el objeto de críticas cuando se le relacionó a él y a su esposa, Mayela Laguna, de estar detrás del robo de las joyas de quien diera vida a "María Isabel" en las películas homónimas.

Con esto en mente, muchos internautas también comenzaron a lanzar mensajes de odio en contra del hijo de Enrique Guzmán a quien señalaron como "un hipócrita" y "un aprovechado", destacando que él sólo busca la forma de seguir lucrando con la imagen de su madre.

