VIDEO | Alejandra Guzmán revela cómo vivirá el 10 de mayo con su mamá Silvia Pinal y sin Frida Sofía

Alejandra Guzmán apareció ante las cámaras con toda la alegría que le caracteriza. Además, el pretexto no era menor, puesto que "La Guzmán" se presentó en la casa de su madre, doña Silvia Pinal, para apapacharla en la celebración que tendrían por el Día de las Madres.

Con suma felicidad por estar a lado de la persona más importante de su vida, fue como Alejandra se plantó frente a la casa y conversó largo y tendido con los medios de comunicación apostados en este sitio. Ahí, no dudó en manifestar el amor a su progenitora y otras cosas más que lanzó como dardos.

Cabe resaltar que recientemente doña Silvia Pinal expresó que Alejandra Guzmán es la hija que más se le parece, con la que mejor química tiene y por lo tanto es su hija favorita.

Sincera y sin dudar, Alejandra Guzmán expresó su amor a doña Silvia Pinal.

"Aquí visitando a mi madre, le vine a traer regalos, flores, cositas que me prestó y le tengo que regresar, siempre anda pendiente", comenzó a hablar para continuar.

"Mi mamá es mi ejemplo, es quien me ha enseñado a luchar, a salir adelante, a trabajar. Es una mamá especial, pero la amo con toda mi alma", dijo.

Como es bien sabido, su hija Frida Sofía está peleada con La Guzmán desde hace par de años. cuando surgió el problema contra Enrique Guzmán.

"También soy madre, cómo no voy a celebrarlo si es parte de mí, de mi vida y lo va a ser siempre", dijo y abundó con respecto a si pronto habrá reconciliación entre de Frida Sofía con Alejandra y don Enrique.

"Mi papá y yo estamos en el mismo lugar desde hace tiempo, pero mis sentimientos nunca van a cambiar como madre. Realmente no puedo decir nada al respecto, pero algún día lo cantaré. Hay muchas madres en mi caso, no creas que soy la única lo que pasa es que yo soy famosa", expresó.

Para rematar en este respecto, enfatizó que ella aprendió de los errores que cometió contra su madre.

"En algún momento que creces en la vida te da oportunidad de hacer lo que yo con mi madre que es amarla, respetarla, quererla y honrarla. Yo también fui bien rebelde, me salí a los 17 años de esta casa y me fue bien en la vida, pero gracias al cielo mi mami aquí está y la beso y amo y consiento y eso debo aprovechar", aconsejó.

Sorprendida por la noticia, así reaccionó Alejandra al enterarse que su sobrina nieta Michelle Salas se comprometió para contraer matrimonio.

"¿¡No me digas!? ¡qué chido! no sabía ¿se nos casa? Ay me da mucho gusto por ella porque es una gran mujer, ya hecha y derecha, siempre ha sido cariñosa y amable con todos, tiene talento y escribe muy bonito. Cada quien tiene lo suyo en la familia", precisó.