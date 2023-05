Silvia Pinal no sabía que Michelle Salas se comprometió con su novio: "¿Con quién se casa?"

Michelle Salas recientemente anunció que se comprometió con su novio Danilo Díaz, sin embargo, parece que no a todos les llegó la noticia, pues Silvia Pinal no sabía que su bisnieta se casará con el que ha sido su pareja desde hace varios años. La primera actriz se sorprendió gratamente al conocer por medio de la prensa que su dinastía tendrá un nuevo integrante, por lo que dio sus primeros mensajes para los próximos esposos.

Este 9 de mayo, la primera actriz de la Época de Oro del Cine Mexicano festejó junto a sus hijas el Día de las Madres, ya que ambas estarían trabajando en la fecha exacta. En aquel evento, la protagonista de "Viridiana" tuvo un encuentro con los reporteros de espectáculos, con los que habló de diferentes temas, incluida la próxima boda de la hija de Luis Miguel y Stephanie Salas, de la cual no tenía conocimiento, hasta preguntó quién era la actual pareja de su bisnieta.

Así reaccionó Silvia Pinal al enterarse de la boda de Michelle Salas

Los periodistas le preguntaron a Pinal, de 92 años, qué pensaba del compromiso de su bisnieta Michelle, sin embargo, la actriz se mostró sorprendida debido a que no tenía conocimiento de que la joven modelo se comprometió apenas este fin de semana: "¿Michelle? , ¿con quién se va a casar? ", fueron las primeras preguntas que hizo, por lo que los reporteros le contestaron que con Danilo Díaz, y fue en ese momento que la diva del Cine de Oro Mexicano reconoció a su pareja.

"No sabía yo. La veía yo que era novia, pero que ya era muy formalita no. Pero que bueno, que bueno", contestó Silvia Pinal sobre el reciente compromiso de Michelle Salas, del que no tenía conocimiento, pues hay que recordar que fue este fin de semana cuando la modelo compartió las románticas fotos luciendo su anillo. La actriz y la también influencer tienen una muy buena relación a pesar de que la hija de "El Sol de México" no viva en este país debido a sus compromisos laborales.

La diva de la pantalla grande, no fue la única en dar a conocer sus primeras impresiones sobre la próxima boda de Michelle, pues también su abuela, Sylvia Pasquel, habló al respecto. La actriz indicó que todos están contentos con el compromiso, pues conocen muy bien al novio. "Ya era hora. Muy contenta. Ya tiene mucho tiempo en la familia (Danilo), lo queremos. Es un buen muchacho y es de buena familia, conocemos a su familia. Mientras ella está contenta y esté bien, eso es lo más importante".

IG @michellesalasb

Como era de esperarse el nombre de Luis Miguel salió a relucir al preguntarle si será persona que entregará a Michelle Salas en el altar el día de la esperada boda. Al respecto, la villana de telenovelas destacó que desconoce cuáles sean los planes de su nieta, ya que será ella quien dé a conocer los detalles de la organización de su matrimonio con el que es su novio por 7 años. "Todos esos detalles lo mejor es que se los pregunten a Michelle, yo voy de abuelita a la boda".

SIGUE LEYENDO:

Michelle Salas: Luis Miguel no será quien lleve al altar a su hija, así lo confirmó Stephanie Salas

Michelle Salas se casa: 3 fotos del nuevo yerno de Luis Miguel