Michelle Salas: Luis Miguel no será quien lleve al altar a su hija, así lo confirmó Stephanie Salas

Hace unos días Michelle Salas sorprendió a sus millones de seguidores en Instagram al anunciar su compromiso con dos románticas postales que han recibido miles de comentarios, entre los que destaca el de su mamá, la cantante y actriz Stephanie Salas, quien confirmó que no será Luis Miguel quien lleve al altar a su hija, lo que dejaría ver que la relación entre el cantante y su primogénita no ha mejorado.

La hija mayor de Stephanie y Luis Miguel, de 33 años, también es la primera bisnieta de la diva del Cine de Oro, Silvia Pinal, y aunque desde pequeña estuvo rodeada por el medio artístico y el mundo del espectáculo, su gusto por la moda la llevó a estudiar diseño en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos. Actualmente vive en España y está dedicada al modelaje y otros negocios.

Stephanie Salas llevará a su hija al altar y no Luis Miguel

"The beginning of forever. Us" (El comienzo de siempre. Nosotros), fue la frase con la que Michelle compartió dos fotografías en blanco y negro en las que se le ve junto a su prometido, el empresario venezolano Danilo Díaz Granados, con un primer plano a su anillo de compromiso, confirmando lo que en febrero dio a conocer el preparador y entrenador para concursos de belleza, Osmel Sousa quien reveló los planes de boda de Salas durante una charla con sus compañeras Aylín Mujica y Yameyry Ynfante en La Casa de los Famosos.

Michelle Salas anunció su compromiso. Foto: IG @michellesalasb

La pareja ha recibido los mejores deseos, logrando sumar más de mil 300 comentarios en la publicación de la influencer y modelo, sin embargo, el mensaje que más ha llamado la atención es el de Stephanie Salas, quien escribió: "Hija mía… nada me hace sentir más plena que verte feliz! Siento una emoción enorme y estoy segura de que me voy a desmayar cuando vaya a tu lado… así que me agarras fuerte!!!!", dejando ver que será ella quien lleve al altar a Michelle, y no su padre Luis Miguel, como lo dicta la tradición.

"Te amo con todo mi ser y deseo absolutamente toda la dicha para ustedes preciosa Mush Enhorabuena mi amor Viva el amor. Felicidades!!!!@michellesalasb y @danilodiazgranados", es la segunda parte del mensaje que la actriz y cantante le dejó a su hija mayor para celebrar la nueva etapa que está por llegar a su vida junto a su ahora prometido, Danilo Diaz, de quien muchos se preguntan quién es.

La relación entre padre e hija se distanció después de que Michelle no estuviera de acuerdo en cómo la expuso a ella y a su madre, Stephanie Salas, en su famosa serie biográfica para Netflix, al grado de que algunos medios dedicados al mundo del espectáculo han afirmado que "El Sol de México" no será invitado al enlace matrimonial que se especula se realizará en junio de este año, en República Dominicana.

Stephanie y su hija tienen una excelente relación. Foto: IG @stephaniesalasoficial

