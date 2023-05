Mientras Michelle Salas anuncia su compromiso, Luis Miguel pasea con Paloma Cuevas y sus hijas

Michelle Salas no es la única que está viviendo un romántico momento después de anunciar su compromiso con Danilo Díaz, pues su papá, Luis Miguel también está disfrutando de su vida en familia con Paloma Cuevas y las hijas de la diseñadora española, ya que recientemente se fue de paseo con las niñas y la socialité. "El Sol de México" está muy enamorado de su novia, y así lo confirman personas cercanas al artista, que aseguran que todo va bien en la relación.

La revista Tv Notas entrevistó a uno de sus amigos después de que se dieran a conocer unas imágenes del intérprete de "La incondicional" tomando un helicóptero para ir desde Madrid a La Zagaleta, en Málaga, España, para ir a sus primeras vacaciones familiares con las hijas de su novia Paloma Cuevas, quienes son producto de la relación que tuvo con Enrique Ponce, ex amigo del cantante.

Luis Miguel ya convive con las hijas de Paloma Cuevas Foto: Especial

El presunto amigo del artista indicó que ve muy bien a "Luismi", es mucho más sociable y está retomando su carrera, pues en agosto arranca con su gira en Argentina y después de ahí visitará diferentes ciudades de América Latina, Estados Unidos y México. "Parece otro; a él, que siempre era tan hermético en dejarse ver, ahora no le importa que lo capten con su novia Paloma Cuevas", declaró la fuente cercana al cantante, que prefirió mantener en el anonimato.

Luis Miguel viaja con las hijas de Paloma Cuevas

Después de que captaran a Luis Miguel viajando en una camioneta con las hijas de Cuevas, Paloma y Bianca, para ir a La Zagaleta, en donde tiene una lujosa casa; la revista de espectáculos preguntó cómo es la relación entre el cantante de "Hasta que me olvides" y las jóvenes de 15 y 11 años. El informante destacó que si bien en un principio de la diseñadora española no preocupara la convivencia de su pareja y las menores debido a que no sabía cuál era el destino de su romance, ahora que todo es estable ya pasan tiempo juntos.

“Él adora a las hijas de Paloma, las quiere mucho, está muy paternal y le encanta la dinámica de convivir todos juntos en familia. Además es una manera de demostrarle a Paloma que las cosas van muy en serio”, destacó el amigo de Luis Miguel, quien reconoció que esta actitud le ha generado críticas, ya que mientras es muy cercano a las jóvenes de su novia, con sus hijos Miguel y Daniel, producto de su relación con Aracely Arámbula, las cosas son muy diferentes, debido a que no los ha visto.

Foto: Tv Notas

"Candil de la calle, y oscuridad de su casa, porque además ha tenido problemas con Aracely por el pago de la pensión alimenticia. Hace unos meses el abogado de ella declaró que debía dos años. (...) Sí te puedo confirmar es que los abogados de ambos ya están en pláticas para arreglar todos los atrasos de la pensión; sin embargo, él sigue sin verlos”, declaró el informante, que reveló que hubo una reconciliación con Michelle Salas, gracias a la intervención de Paloma Cuevas.

"A ella le gustaría que Luis Miguel tuviera ese acercamiento, y con los cambios que éste ha estado experimentando tan positivos no duda que pronto él dé este paso y en un momento se acerque a ellos. Con quien sí sé que ha intervenido es con Michelle Salas, la hija mayor de Luis Miguel (...) Paloma es gran amiga de los más exclusivos diseñadores en España y sé que ha ayudado a Michelle para que consiga mejores oportunidades laborales", dijo el amigo del artista que aseguró que se vieron en Nueva York.

Paloma Cuevas habría intervenido en la reconciliación de Luis Miguel y Michelle Salas Foto: Especial

