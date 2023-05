Luis Miguel agotó localidades en Argentina y estallaron los memes

Luis Miguel lanzó su tour 2023 luego de pasar años sin tocar los escenarios. La guira comprende a los países como Argentina, Chile, México, Estados Unidos, etc. Estos países ya han realizado muchos sold out pero en el que más ha pegado es la gran tierra sudamericana donde solía vivir su madre.

Con esta pasión por el rey sol, los memes no tardaron en llegar ya que en tan solo 3 días los argentinos agotaron todos los recitales. De hecho, las entradas (para el pueblo de ese país) no eran para nada baratas y de todas formas ya no queda ni una sola para que se pueda disfrutar de la gran vuelta de este gran artista mundial.

Luis Miguel. Fuente: Instagram @lmxlm

Estos son los memes por la vuelta de Luis Miguel a la Argentina

El éxito de Luis Miguel en la Argentina fue tal, que la producción del evento tuvo que agregar más fechas el 8, 9 y 12 de agosto. Luego de ese país, la gira “Luis Miguel Tour 2023” se extenderá por Sudamérica, México y los Estados Unidos con más de 45 conciertos en sólo cuatro meses, en los que el cantante de 53 años lucirá su voz y su repertorio.

La gira se iniciará el 3 de agosto en Buenos Aires y finalizará el 17 de diciembre en México, en la ciudad de Guadalajara. La desesperada demanda y el precio mínimo de 22.000 pesos por cada entrada alimentaron la creatividad de los internautas, que inundaron las redes sociales de maravillosos memes. Veamos algunos de ellos.

Sin dudas que la vuelta de Luis Miguel a los escenarios es todo un furor y no solo en el pueblo argentino. Es que luego de su bioserie en Netflix, muchos fans han querido verlo de nuevo en vivo y por eso esta vuelta es muy esperada. Veremos como salen sus primeros pasos y si vuelve a conquistar los corazones del habla hispano.

