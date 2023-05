VIDEO | Christian Nodal revela cuál será el nombre para su bebé en caso de ser niño o niña

Desde que la pareja conformada por las estrellas Cazzu y Christian Nodal informaron que están en la espera de su primer bebé ya hay apuestas en si será un niño o una niña, aunque las estrellas no han revelado el sexo de su hijo, varias personas indican que es una pequeñita la que viene en camino.

Recientemente se dio a conocer una entrevista en la que Nodal platica con los comunicadores del programa de televisión “Lo sé todo Colombia” que desea quitar los tatuajes de su rostro para que su primogénito reconozca por completo su rostro, pues considera que ahora está en una nueva etapa y no obstante la tinta sigue formando parte de su vida, tanto que le gustaría abrir un estudio en Estados Unidos.

Otra de las cosas que ronda en el caso de las estrellas es que el sonorense llegó a referirse en varias ocasiones a su bebé como “ella”, motivo por el cual todos sus seguidores y los de la argentina ya están muy seguros de que se trata de una “mini Cazzu”, pero además esperan que preparen algo especial para anunciarlo.

Aunque no fue lo único que expresó, en un momento de preguntas y respuestas rápidas el cantante de temas como “De los besos que te di” y “Cumbión dolido” dio a conocer cuales son los nombres con los que le gustaría llamar a su bebé en caso de que sea niño o niña, la respuesta causó impacto de los seguidores.

“Si fuese niño, la mamá no me dejará, pero yo quisiera que se llamara Zoro, Zoro”, respondió Nodal, pero al cuestionarlo sobre el nombre de niña no quiso revelar cómo sería ya que cabe destacar hay fuentes que aseguran que es una chica. “Ah, pues no sé, la verdad. Es decir, no sé”, se limitó a comentar el mexicano.