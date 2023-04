Christian Nodal revela el sexo de su bebé con Cazzu y confirma que se quitará los tatuajes de la cara

Christian Nodal está muy entusiasmado ante su próximo debut como padre, al grado que no se da cuenta que revela detalles que hasta el momento había mantenido ocultos para la prensa, pues recientemente dio conocer de forma inconsciente el sexo de su bebé con Cazzu. Todo sucedió cuando estaba hablando de los proyectos que tiene en puerta antes de que llegue al mundo su primer infante, como por ejemplo, el quitarse los tatuajes de la cara.

Hace unos días, el intérprete de "Botella tras botella" viajó a Colombia para promocionar su nuevo sencillo "Quédate", el cual aseguró es un tema muy personal. En un encuentro con la prensa, el cantante habló un poco de su relación y su nueva faceta como papá, por lo que Nodal indicó que quiere retirarse los tatuajes que se hizo en el rostro para que su bebé pueda conocer su cara, pues hay que recordar que el artista, de 24 años, tenía varios diseños.

Así habría revelado Nodal el sexo de su bebé

Durante una entrevista con el programa "Lo sé todo Colombia", Christian manifestó que además de su carrera en la música del regional mexicano, quiere abrir una tienda de tatuajes en Los Ángeles, California; de igual forma planea quitarse los tatuajes que se hizo en la cara, y fue en ese momento que por error Nodal habría revelado el sexo de su bebé, pues se mostró ilusionado porque su "hija" conozca su rostro al natural.

"Voy a abrir un ‘tattoo shop’ en Los Ángeles muy pronto también. Lo que pasa es que me gustaría que mi hija me conozca... que conozca mi carita sin ellos", dijo el intérprete de "Ya no somos ni seremos", quien no se dio cuenta que reveló que Cazzu y él podrían estar en la espera de una niña. Para reiterar la información, la reportera le volvió a hacer la pregunta "¿ya sabes el sexo?", por lo que Nodal se queda boquiabierto.

En tanto, hay muchos fanáticos que celebran que haya decidido quitarse los tatuajes de la cara debido a que cuando se los hizo fue duramente criticado. De acuerdo a algunas fuentes, el artista tiene alrededor de 10 ilustraciones en el rostro, las más recordadas son aquellas que se hizo en honor a Belinda, pues cuando eran novios se escribió la palabra “Utopía” en la frente y “Beli” a un lado de la oreja, diseños que después de su ruptura cubrió con una flor de cerezo y unos signos de póquer respectivamente.

Christian Nodal se ha ido modificando sus tatuajes, pues aunque se hizo muchos durante su noviazgo con la protagonista de "Bienvenidos a Edén", los comenzó a tapar con otros diseños, ahora confirmó que está en proceso de retirarse algunos de su rostro; aunque no dijo cuáles, sí explicó que todo es con el objetivo de que su "hija" lo conozca al natural. De igual forma, se ha hecho ilustraciones en honor a Cazzu, como la telaraña que tiene en la frente, por lo que no se sabe si ese también lo eliminará.

Cazzu podría estas esperando una niña Foto: Especial

Christian Nodal y Cazzu comenzaron su relación unos meses después de que el ídolo del regional mexicano terminara su compromiso con Belinda. A pesar de que tienen poco menos de un año de relación, la rapera argentina dio a conocer que está esperando a su primer hijo al puro estilo de Rihanna, ya que durante uno de sus conciertos en Argentina destapó su pancita de varias semanas y no quedó duda de que será madre en unos meses.

