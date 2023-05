Hospitalizan de emergencia Aylín Mujica, se sintió mal en un programa en vivo

Este lunes primero de mayo, el mundo del espectáculo externó su preocupación después de que se reportara la hospitalización de emergencia de la conductora de televisión, Aylín Mujica, una de las famosas más queridas en nuestro país. La noticia dejó en shock a todos los fans.

Por medio de sus redes sociales, la protagonista de telenovelas como "Corazón valiente", "Como tú no hay dos" y "Juego de mentiras" subió un video en el que contó lo que sucedió y agradeció todo el apoyo que ha recibido durante su proceso de salud que está enfrentando.

De acuerdo con los reportes de distintos medios de la farándula, Aylín Mujica comenzó a sentirse mal durante la grabación del programa de televisión "La Mesa Caliente". Al notar que presentaba problemas de salud, la actriz de 49 años fue trasladada a un hospital.

En este sentido, la estrella nacida en La Habana, Cuba, decidió realizar una transmisión en vivo en su perfil en Instagram para informar que se realizaría varios estudios y con mucho gusto compartiría los resultados que arrojaron.

Por otra parte, la exparticipante del reality show "La Casa de los Famosos" dijo que sí se sintió mal, pero no se trata de una "grave". Detalló que uno de los malestares más fuertes que presentó fue un intenso dolor de cabeza que hasta el momento no había cedido.

"Ayer me dio cuando estaba haciendo "La Mesa Caliente" una cosa rara, aquí vine al hospital, pensé que era el estrés, porque no me siento bien", puntualizó.