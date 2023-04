VIDEO | ¿Guiño a un ex? Aracely Arámbula se va de fiesta y canta la tiradera de Shakira con mucho sentimiento

Aracely Arámbula se robó las miradas de todos sus fanáticos de las redes sociales, pues en las últimas horas se fue de fiesta con algunos compañeros de diversiones, y en el medio de la misma, se puso a cantar con todo el corazón algunas de las más polémicas, pero también populares canciones de los últimos tiempos.

A través de sus stories de Instagram pudimos verla cantando a todo pulmón la canción de Shakira con Bizarrap, denominada la cumbre de las tiraderas de la cantante colombiana en contra de Gerard Piqué, su ex pareja y el padre de sus hijos; misma donde también hacer una nada discreta mención a la actual novia del futbolista.

Crédito: Instagram / @aracelyarámbula

No se hay muchos detalles del contexto en el que están, simplemente se le puede ver en una fiesta con algunos amigos a quienes abraza y quienes cantan con ella con mucho sentimiento; sin duda una canción que te saca todo el rencor del corazón con tan solo interpretarla.

"Esto es pa' que te mortifique, mastiques y tragues, tragues y mastiques; yo contigo ya no regreso ni que me llores, ni me supliques. Entendí que no es culpa mía que te critiquen, yo solo hago música, perdón que te salpique. Me dejaste de vecina a la suegra, con la prensa en la puerta y la deuda en Hacienda. Te creíste que me heriste y me volviste más dura, las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan", es la parte que canta la actriz mexicana.

Además, se grabó brevemente cuando el Dj de la noche aventó el tema "TQG" de Karol G a dueto con Shakira, supuestamente la última con dardos envenenados contra Gerard, y por parte de la también colombia del característico cabello rojo, llevó especial dedicación a su expareja Anuel AA.

Crédito: Instagram / @aracelyarámbula

"Verte con la nueva me dolió, pero ya estoy puesta pa' lo mío. Lo que vivimos se me olvidó, y eso e' lo que te tiene ofendido, que hasta la vida me mejoró, por acá ya no eres bienvenido. Vi lo que tu novia me tiró, eso no da ni rabia, yo me río, yo me río", es la parte de la canción que se avienta, esta vez en solitario.

Coincide el momento con que Luis Miguel ha empezado una relación con la diseñadora Paloma Cuevas, con quien se ha dejado ver muy juntito, románticos y bastante serios, pues se dice que el cantante mexicano de origen español ha comprado una mansión para que se vayan a vivir juntos.

A pesar de que llevan varios años separados, la polémica separación de "La Chule" y Luis Miguel tuvo un nuevo capítulo en fechas recientes, pues una revista informó que el pleito por la manutención de sus hijos todavía sigue ante la justicia, e incluso revelaron una supuesta orden de aprehensión en México contra el cantante por dicha razón.

Crédito: Instagram / Luis Miguel

Sin embargo, el cantante y su oficina de prensa desmintieron por completo la información de la supuesta demanda en su contra, e incluso amenazaron con responder de manera legal en contra de la publicación que aseguró la información; hasta el momento, el caso no ha ido mucho más lejos.

SIGUE LEYENDO:

A Luis Miguel le duele la muerte de Andrés García, asegura Aracely Arámbula

De Aracely Arámbula a África Zavala: 5 actrices podrían ser una Barbie mexicana

¿Enemigos? Shakira tendría una gran amistad con Alejandro Basteri, pero no con su hermano Luis Miguel