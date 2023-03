¿Enemigos? Shakira tendría una gran amistad con Alejandro Basteri, pero no con su hermano Luis Miguel

En los últimos meses Shakira ha sido motivo de controversia por su separación con Gerard Piqué, motivo por el que sus seguidores han recordado algunos de los pleitos que ensombrecieron el éxito de la cantante. Entre éstos destaca el que sostendría con Luis Miguel, algo que no habría afectado la amistad que ella tiene con el hermano de "El Sol", Alejandro Basteri, quien tampoco tiene contacto con él.

Desde que anunció el fin de su relación luego de 12 años junto al exfutbolista y ante el arrollador éxito de "Music Session #53" con Bizarrap, la cantante colombiana recibió un sinfín de muestras de apoyo tanto de sus fans en todo el mundo como de otras celebridades debido a la gran amistad que tiene con cada una y que admiran su trabajo, entre ellos se encuentra Alex Basteri que no ha dudado en hacerle llegar muestras de cariño a través de redes sociales.

Alejandro Basteri, hermano de Luis Miguel, junto a Shakira. Foto: IG @abasteri

“Mil años con mi colombiana preferida. Besos, amiga”, es el mensaje con el que el hermano del cantante compartió una fotografía junto a Shakira, lo que demuestra que sostienen una amistad pese a los conflictos que la cantante tiene con el intérprete de "La Incondicional", quien se niega a tener algún tipo de contacto con ella aún cuando se trate de importantes proyectos.

¿Enemistad entre Shakira y Luis Miguel?

La enemistad que existe entre los cantantes surgió desde hace varios años y todo estaría relacionado con la crisis económica que supuestamente atravesó Luis Miguel, un tema que también se mencionó en su bioserie de Netflix y que lo traería de vuelta a los escenarios en 2023 con una gira en la que se contempla México.

Luis Miguel no habría podido pagarle a Shakira para escribirle tres canciones. Foto: IG @lmxlm

De acuerdo con el programa “Chisme No Like”, el cantante habría contactado a Shakira para que le escribiera tres canciones, pero tras varias reuniones con su equipo de trabajo no llegaron a un acuerdo económico debido a que la cantidad que Luis Miguel le ofrecía era mucho menor a lo que ella solicitaba, además que no la convenció el estilo que pedía.

Esto enfureció a la voz de “Culpable o no”, quien se habría molestado con la barranquillera a tal grado de no desear trabajar con ella en proyectos a futuro. La rivalidad se intensificó cuando ambos fueron solicitados para trabajar en la película “El Zorro”, pero se señaló que al saber de la presencia del cantante Shakira rechazó participar.

