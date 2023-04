Pepe Garza revela el motivo por el que no le gustó entrevistar al “Pirata de Culiacán”: “Me sentía incómodo”

Usualmente Pepe Garza es quien se encarga de entrevistar a distintas celebridades de la farándula, sin embargo, durante su participación en el podcast llamado “Radio Show” los papeles se invirtieron y el famoso locutor y productor fue cuestionado sobre algunos de los momentos más importantes sobre su vida personal y su carrera en medios y una de las revelaciones que más ruido causó en redes sociales fue cuando confesó que no le gusto el haber entrevistado al “Pirata de Culiacán”, pese a que dicha charla fue uno de los videos más exitosos de su canal de YouTube.

“¿Hay alguna entrevista o podcast del que hoy te avergüences?” fue la pregunta explícita para Pepe Garza quien en primera instancia señaló que hay un cúmulo de entrevista que considera que pudo hacer mejor pues al momento de estar frente a sus entrevistados se pone muy nervioso, tartamudea y les da muchas vueltas a sus cuestionamientos y basado en ello, mencionó que la charla que tuvo con “El Pirata de Culiacán” no le gustó para nada pues ofreció su peor versión, como entrevistador, aunque al final cumplió con el objetivo de pedirle a Juan Luis Lagunas que dejara de beber en exceso.

La entrevista de Pepe Garza al "Pirata de Culicán" tiene más de 8.5 millones de reproducciones. Foto: Especial

“Hay una entrevista de un chamaco que murió que en ese momento estaba siendo una especia de youtuber, se llamaba “El Pirata de Culiacán”. Lo quise entrevistar para decirle que no tomara y a la hora de la entrevista no estaba en mi mejor momento, me sentía un poco nervioso, un poco incómodo, tartamudeé demasiado, le di muchas vueltas a lo mismo, no fue una entrevista que me gustara, afortunadamente cumplí con el objetivo de decirle ‘brother, vales un chin…, ¿quién te dijo que para eso es la vida y que el cuerpo podía metabolizar esas cantidades de alcohol?’”.

En otro momento de su intervención, Pepe Garza señaló que el poder haber aconsejado al “Pirata de Culiacán” le dio tranquilidad, pero el hecho de que dicha entrevista se haya hecho viral le trajo un sinfín de críticas, lo cual, también fue un tanto complicado, además, agregó que charlar con el joven influencer le resultó más que difícil porque no sabía cómo “entrarle”.

“Me siento tranquilo con mi consciencia por haberla hecho y, por otro lado, como entrevistador, fue una entrevista tan grande, tan vista, que hay un chin… de críticas para mí. No hallaba como entrarle, como decirle, como identificarlo, me apende…, no es falsa modestia”, sentenció Pepe Garza, quien para finalizar su intervención también confesó que hay algunas personalidades a las que simplemente se arrepintió de entrevistar, pero por respeto a su profesión, prefirió no revelar para no generar polémicas.

