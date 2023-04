Celia Lora enloquece a sus fans con una probadita de su contenido exclusivo

Celia Lora acaparó las miradas en redes sociales durante las últimas horas debido a que realizó una publicación en redes sociales con la que dejó en claro por qué es considerada como la máxima figura de OnlyFans en México pues resulta que la atractiva playmate dio una probadita de su contenido exclusivo y las reveladoras imágenes causaron un gran furor entre sus millones de admiradores, quienes sin dudarlo se volcaron en halagos para la exintegrante de Acapulco Shore.

Esta atrevida publicación de Celia Lora fue realizada a través de su perfil oficial de Twitter, plataforma en la que durante las últimas semanas ha incrementado su actividad de manera considerable pues en esta famosa red social las normas de convivencia no son tan estrictas como en Facebook o Instagram, donde en más de una ocasión se ha puesto al borde de la censura debido a que sus postales podrían ser consideradas como “material inadecuado”.

Para esta postal con la que Celia Lora promocionó su contenido exclusivo, la hija de Alex Lora se dejó ver desde lo que parece ser una lujosa habitación y en cuanto al espectacular look con el que robó cientos de suspiros entre su fans se trataba de un arriesgado body en color negro que estaba confeccionado con tela sumamente delgada que generaba distintas transparencias, además, tenía estampados distintos logos de Playboy, así como diamantes de la baraja inglesa, y por si faltara algo, la también influencer estaba utilizando guantes, pero lo que más enloqueció a sus fans fue la coqueta pose que realizó para la cámara.

Como era de esperarse, la publicación de Celia Lora causó un gran furor entre los miles de seguidores que ostenta en la concurrida aplicación del pajarito, prueba de ello es que en tan solo unos minutos su post logró acumular miles de likes, además, los halagos no tardaron en aparecer y la caja de comentarios se llenó con cientos de elogios de parte de sus fans y hasta de otras celebridades que no dudaron en reconocer su arrolladora belleza.

Celia Lora prefiere posar al natural

Hace apenas unos días, Celia Lora ofreció una entrevista en la que fue cuestionada sobre su actividad dentro de las plataformas de venta de contenido exclusivo y para empezar aseguró que siempre busca ofrecerle algo nuevo a su público, además, mencionó que no tiene que estar todo el tiempo trabajando pues cuando hace sesiones de fotos se encarga de obtener material para un buen tiempo, pero su revelación más impactante fue cuando dijo que no le gusta posar con ropa pues prefiere mostrarse al natural.

"Hice unas apenas, pero con ropa… y no sé posar con ropa, no sé qué hacer con ella, porque encuerada sé cómo me veo, pero la ropa me queda grande, se dobla, te paras y se te ve panza, es chistoso, pero no sé qué hacer, no me ubico”, sentenció Celia Lora, quien se ostenta como la mexicana más lucrativa de OnlyFans al generar ganancias anuales superiores a los 14 millones de pesos.

