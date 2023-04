Celia Lora revela el secreto de su éxito en internet y las redes sociales: "Tengo material para todo año"

Celia Lora, modelo mexicana de OnlyFans, reveló que su paso por la plataforma de contenido exclusivo tuvo mucha suerte, pues hay mucha competencia y ella simplemente fluyó entre la fanaticada mexicana, quienes no dudan en comprar sus suscripciones para no perderse ninguna foto, video o mensaje.

Además, confirmó que parte fundamental de su trabajo es proponerle al público siempre cosas nuevas, porque es muy ocurrido que se aburren de las modelos cuando no tienen suficiente material y se van, algo de lo que no sufre porque siempre tiene cosas propias o colaboraciones para subir.

También dijo que la plataforma le ha traído múltiples amistades que no esperaba encontrar en esta circunstancia. La mayoríaa quiere hacer colaboraciones con ella, y si existe química entre ambas, entonces lo hace sin mayor problema, y después se convierten en buenas amigas.

"Yo soy responsable, tengo contenido ya hasta para el otro año, no necesito hacer fotos con nadie, en un día hago un ching… de fotos", aseguró.

Sin embargo, aseguró que a pesar de que se dedica a ello, no le gustan mucho las fotografías, pues no sabe muy bien lo que debe hacer con ellas. Prefiere el contenido audiovisual, y de hecho su perfil cuenta con muchos videos, parte primordial de su rabajo, y no que la hace diferente al resto.

De manera muy específica, confesó que no le gustan las fotografías con ropa: "hice unas apenas, pero con ropa… Y no sé posar con ropa, no sé qué hacer con ella, porque encuerada sé cómo me veo, pero la ropa me queda grande, se dobla, te paras y se te ve panza… Es chistoso, pero no sé qué hacer, no me ubico”.

Actualmente su perfil tiene un costo de apenas 3.75 dólares por un total de 30 días, y hay un paquete de suscripción para tres meses que cuesta 52.50 dólares. "A todos los que se suscriban les mandare un video sin censura gratis y automáticamente participarás para una cita romántica conmigo", se advierte en el perfil.

Su perfil se actualiza constantemente, y para prueba, las 478 publicaciones y 653 medios que tiene disponibles, y a las que puedes acceder en el momento en que pagas. Su perfil cuenta con poco más de 153 mil reacciones de "me gusta", aunque no se sabe el número de suscriptores con los que cuenta.

Pero ese número estaría muy lejos de lo que verdaderamente representa su éxito en la plataforma. Tan solo en la red social Instagram cuenta con más de 10 millones de seguidores. Sus fotografías y videos normalmente alcanzan las 5 mil reacciones de "Me gusta" y en ocasiones incluso ha superado en medio millón de "likes".

